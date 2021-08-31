Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо

Совместите посещение Музея мадам Тюссо с великолепной часовой прогулкой по каналом по старинному кварталу

4.6
115 отзывов
В группе
до 50 чел.
Совместите посещение Музея мадам Тюссо с великолепной часовой прогулкой по каналом по старинному кварталу.

Откройте для себя красивую архитектуру Амстердама XVII века и осмотрите основные достопримечательности с уникального ракурса.
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Амстердам: комбо-билет - тур по каналам и музей мадам Тюссо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь приоритетным быстрым проходом в Музей мадам Тюссо
  2. Отдохните во время часового круиза по каналам Амстердама
  3. Полюбуйтесь Амстердамом с другого ракурса
Вы мечтали увидеть вживую своих кумиров, но у вас не было такой возможности? Мадам Тюссо позволит вам стать немного ближе к звездам. Этот забавный мультимедийный музей в самом сердце Амстердама располагает реалистичными восковыми фигурами мировых знаменитостей. Певцы, актеры, политики, спортсмены, герои анимированных фильмов и многие другие — есть очень большой шанс, что они представлены в Музее мадам Тюссо.
Совместите посещение Музея мадам Тюссо с великолепной часовой прогулкой по каналом по старинному кварталу. Обнаружить Красота 17th-century архитектура и увидеть ключевые моменты, представляющие интерес с уникальной точки зрения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Музей мадам Тюссо в Амстердаме
  • 1-часовой круиз по каналам Амстердама
  • GPS-аудиогид на 19 языках во время круиза по каналам
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 115 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
27
3
7
2
1
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
31 авг 2021
(Германия)
Все нормально.
А
2 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Вы видели много красивых углов и многому научились.
А
31 окт 2021
(Германия)
Es war gut
O
28 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Глаза закрыты
A
26 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Так плохо, не поплыли с лодкой, группа из 8 человек не могла сидеть вместе !! Действительно плохо, как это устроено !!!!
B
19 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Все в порядке
F
12 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Все очень хорошо и очень хорошее обслуживание
M
13 сен 2021
(Люксембург)
Оригинал (fr)
Топ супер приятно !!!
А
14 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Идеальное сочетание!
А
7 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Хорошо
H
1 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Убедитесь, что вам нужно больше платить за аудиогид или перевод в круизе!
S
27 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Цена на сайте была такой же низкой, вам не нужно бронировать заранее онлайн. Когда ушел. Корона все туго, ничего взамен не получаешь.
C
24 июля 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Отлично
A
12 июля 2021
Оригинал (de)
Было здорово. Без ожидания и толпы. Водитель лодки Луи, просто отлично
I
11 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
В целом мероприятие удачное. Регистрация на сайте немного обременительна, так как необходима была личная явка (получение карты).
Ещё 100 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥ГрупповыеВодные🎫Билеты🍀Природа и пейзажи👨‍👩‍👧‍👦Семейные📜История и культура🎧АудиогидыИскусство и музеиМероприятияПакетное предложениеАренда и прокатМузеи и выставкиТолько для взрослыхМузей мадам Тюссо в Амстердаме🗽Достопримечательности🖼Музеи🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Входной билет
4.5
2073
3 043
за 1 чел.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
⛴ Водные
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken
15 дек
16 дек
ещё...
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
В группе
до 100 чел.
4.4
8456
1ч 30м
1 739
за 1 чел.
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
⛴ Водные
Восхититесь видами Амстердама во время 1,5-часовой ночной прогулки по каналам города
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Билет на борт
4.5
406
3 043
за 1 чел.
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
⛴ Водные
Круиз по каналам Амстердама в сочетании с посещением Рейксмюсеума
15 дек
16 дек
ещё...
Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Входной билет
4.6
899
1 304
за 1 чел.
Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Посетите амстердамский дом Рембрандта, в котором он прожил 20 лет, по входному билету в Дом-музей Рембрандта
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Входной билет
4.7
12670
1ч 30м
1 652
за 1 чел.
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Не упустите возможность посетить музей Ван Гога
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Входной билет
4.5
199
1 435
за 1 чел.
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Познакомьтесь с морскими традициями и историей Нидерландов с билетом для прохода вне очереди
15 дек
ещё...
Амстердам: круиз по каналам
Круиз
в группе до 100 чел.
4.3
232
1ч 15м
1304
1 043
за 1 чел.
Амстердам: круиз по каналам
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Осмотрите знаменитый морской порт Амстердама в часовом круизе
15 дек
ещё...
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Индивидуально
до 10 чел.
5
1
3ч 30м
182
за 1-10 чел.
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
👣 Пешеходная
Получить удовольствие от познавательной прогулки по Северной Венеции в стороне от туристических толп
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...
Вечерний Амстердам
Индивидуально
для 4 чел.
5
8
130
за 1-4 чел.
Вечерний Амстердам
👣 Пешеходная
Дружеская прогулка по знаковым и тайным местам города в волшебном свете фонарей
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
Индивидуально
для 4 чел.
196
за 1-4 чел.
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
👣 Пешеходная
В коллекции Городского музея Стеделейк представлены все течения и направления искусства с начала XX и до XXI века
В любой день по запросу
Музей Ван Гога
Индивидуально
для 5 чел.
190
за 1-5 чел.
Музей Ван Гога
Прогулка с гидом по музею Винсента Ван Гога
по запросу
Злачный Амстердам
Индивидуально
для 6 чел.
4.5
14
150
за 1-6 чел.
Злачный Амстердам
👣 Пешеходная
Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...

Tours & Tickets проводит ещё 10 экскурсий

Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
В группе
до 100 чел.
4.5
3569
2 391
за 1 чел.
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Исследуйте голландскую сельскую местность в рамках классического тура или тура в формате «все включено»
15 дек
16 дек
ещё...
Амстердам: круиз по каналам и вход в Xtracold Icebar
Круиз
в группе до 100 чел.
4.3
442
3 089
за 1 чел.
Амстердам: круиз по каналам и вход в Xtracold Icebar
⛴ Водные
Совместите два развлечения в одном туре по Амстердаму
15 дек
ещё...
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
В группе
до 50 чел.
4.3
2083
2 844
за 1 чел.
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Осмотрите Амстердам в удобном для вас темпе с экскурсией на автобусе hop-on hop-off,
19 янв
ещё...
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Билет на борт
4.3
363
2 853
за 1 чел.
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
⛴ Водные
Совместите часовой круиз по каналам и посещение Рейксмюсеума в Амстредаме без очереди
15 дек
ещё...
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
1745
1522
1 217
за 1 чел.
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
⛴ Водные
Полюбуйтесь красотой архитектуры и причалов в ходе одночасового круиза по каналам Амстердама
15 дек
16 дек
ещё...
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
848
1522
1 217
за 1 чел.
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
⛴ Водные
Прокатитесь по каналам Амстердама на борту высокоэкологичного полуоткрытого катера
3 янв
4 янв
5 янв
ещё...
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
В группе
до 100 чел.
4.3
1188
3580
3 043
за 1 чел.
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
⛴ Водные
Посетите Heineken Experience в ходе самостоятельного интерактивного тур по старой пивоварне, а затем отправляйтесь
15 дек
16 дек
ещё...
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Билет на борт
4.4
1769
2 961
за 1 чел.
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
⛴ На теплоходе
Оцените две лучшие достопримечательности Амстердама в рамках тура с часовым круизом по каналам
15 дек
16 дек
17 дек
ещё...
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
В группе
до 100 чел.
4.4
58
2 391
за 1 чел.
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Проведите время в Амстердаме максимально полезно
16 дек
17 дек
18 дек
ещё...
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
254
1522
1 217
за 1 чел.
Амстердам: вечерний круиз по каналам
⛴ Водные
Откройте для себя Амстердам с новой стороны, осмотривая город с каналов под светом огней
15 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
ХОРОШО
🇳🇱
ТАМ