Вы мечтали увидеть вживую своих кумиров, но у вас не было такой возможности? Мадам Тюссо позволит вам стать немного ближе к звездам. Этот забавный мультимедийный музей в самом сердце Амстердама располагает реалистичными восковыми фигурами мировых знаменитостей. Певцы, актеры, политики, спортсмены, герои анимированных фильмов и многие другие — есть очень большой шанс, что они представлены в Музее мадам Тюссо.

Совместите посещение Музея мадам Тюссо с великолепной часовой прогулкой по каналом по старинному кварталу. Обнаружить Красота 17th-century архитектура и увидеть ключевые моменты, представляющие интерес с уникальной точки зрения.