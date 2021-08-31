Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь приоритетным быстрым проходом в Музей мадам Тюссо
Отдохните во время часового круиза по каналам Амстердама
Полюбуйтесь Амстердамом с другого ракурса
Вы мечтали увидеть вживую своих кумиров, но у вас не было такой возможности? Мадам Тюссо позволит вам стать немного ближе к звездам. Этот забавный мультимедийный музей в самом сердце Амстердама располагает реалистичными восковыми фигурами мировых знаменитостей. Певцы, актеры, политики, спортсмены, герои анимированных фильмов и многие другие — есть очень большой шанс, что они представлены в Музее мадам Тюссо.
Совместите посещение Музея мадам Тюссо с великолепной часовой прогулкой по каналом по старинному кварталу. Обнаружить Красота 17th-century архитектура и увидеть ключевые моменты, представляющие интерес с уникальной точки зрения.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Музей мадам Тюссо в Амстердаме
1-часовой круиз по каналам Амстердама
GPS-аудиогид на 19 языках во время круиза по каналам
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 115 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Andrey
31 авг 2021
(Германия)
Все нормально.
А
Аноним
2 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Вы видели много красивых углов и многому научились.
А
Аноним
31 окт 2021
(Германия)
Es war gut
O
Olivier
28 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Глаза закрыты
A
Annemieke
26 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Так плохо, не поплыли с лодкой, группа из 8 человек не могла сидеть вместе !! Действительно плохо, как это устроено !!!!
B
Barbara
19 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Все в порядке
F
FRANCISCO JOSE
12 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Все очень хорошо и очень хорошее обслуживание
M
Myriam
13 сен 2021
(Люксембург)
Оригинал (fr)
Топ супер приятно !!!
А
Аноним
14 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Идеальное сочетание!
А
Аноним
7 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Хорошо
H
Hugo
1 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Убедитесь, что вам нужно больше платить за аудиогид или перевод в круизе!
S
Sabine
27 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Цена на сайте была такой же низкой, вам не нужно бронировать заранее онлайн. Когда ушел. Корона все туго, ничего взамен не получаешь.
C
Cynthia
24 июля 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Отлично
A
Anastasia
12 июля 2021
Оригинал (de)
Было здорово. Без ожидания и толпы. Водитель лодки Луи, просто отлично
I
Iwona
11 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
В целом мероприятие удачное. Регистрация на сайте немного обременительна, так как необходима была личная явка (получение карты).
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