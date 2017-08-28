Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с яркой историей Амстердама, наслаждаясь видами с его каналов
Полюбуйтесь старинными пристанями и складами Золотого века
Прокатитесь по каналам города и посмотрите такие достопримечательности, как Вестеркерк и дом Анны Франк
Сравните современную архитектуру на берегах озера Эй со старинной застройкой городского центра
Совершите прогулку по фешенебельному амстердамскому району Норд
Узнайте яркую историю Амстердама по его историческим водным путям в часовом круизе по каналу, который включает более 100 достопримечательностей!
Сядьте на лодку у центрального вокзала Строммы или у Рейксмузеума в центре города и отправляйтесь в плавание от набережной Эй-Джерси. Комментарий на борту объяснит возникновение города в 13 веке купцам Голландской Ост-Индской компании, что привело к так называемому «Золотому веку».
Полюбуйтесь современной архитектурой, путешествуя по самой южной части фешенебельного района Амстердам-Ноорд. Пройдите мимо старых складов, верфей и верфей. Круиз по очаровательным мостам из прошлого и настоящего. Посмотрите, как века сливаются воедино, и вы ощутите Амстердам в его чистом виде - как морской порт.
По пути вы пройдете мимо многих самых известных памятников Амстердама и узнаете, почему ЮНЕСКО объявило каналы города объектом Всемирного наследия.
Ответы на вопросы
Что входит
70-минутный круиз по каналам
Комментарий на борту
Бесплатный беспроводной интернет на причале и в магазинах туроператора
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Тур проводится в любую погоду
Требования к участникам
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 232 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
Dany
28 авг 2017
(Панама)
Нам понравился весь опыт. Аудиогид, что на месте на деталях. Нам бы хотелось, чтобы время аудиозаписи было лучше согласовано с аттракционами, то есть оно всегда начиналось слишком рано, и к тому времени, когда мы прибыли к каждому аттракциону, вы уже забыли некоторые детали, упомянутые в аудиогиде. Но, в остальном, поездка была очень приятной. Рекомендуемые!
S
Sahar
27 авг 2013
(Германия)
Круизы по каналам популярны в Амстердаме, но, честно говоря, ничего особенного для меня. Я думаю, это потому, что мосты в Амстердаме очень низкие, и поэтому лодки достаточно низкие, чтобы можно было идти под мостами. Это также означает, что предлагаемый вам вид с очень низкой точки зрения. Из-за ненадежной погоды все круизные катера закрыты. Там нет колоды. Все сидят в лодке в стиле кафе, по 4 человека за каждым столом. Это хороший первый опыт, но я бы не стал его повторять. По сравнению с круизным опытом в Берлине, Париже и Праге, в этом не было ничего особенного.
А
Аноним
8 ноя 2019
(Швеция)
Купили билеты на прогулку на лодке за 1 месяц. И было бы хорошо, если бы была хорошая погода, но сейчас шел дождь, и было почти невозможно увидеть что-либо совершенно бесполезное. Кроме того, это стало намного дороже, около 200 шведских крон на человека, на месте можно было купить за 130 шведских крон на человека. Вероятно, есть огромные очереди в хорошую погоду, с весны до начала осени, и тогда поездка может оказаться невозможной, если вы находитесь в Амстердаме всего несколько дней и еще не забронировали номер. А то, наверное, дороже купить на месте, но я не знаю, просто мысль. Совет можно забронировать заранее, если вы знаете, что это хорошая погода. Но дожди идут немного каждый день, поэтому другим советом может быть забронировать открытое время (идти, когда вы хотите определенный день), а затем не садиться на лодку, пока вы не узнаете, что прошло не менее 1 часа. Имма и капли воды на коробке саботируют всю поездку.
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