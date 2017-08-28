Узнайте яркую историю Амстердама по его историческим водным путям в часовом круизе по каналу, который включает более 100 достопримечательностей!

Сядьте на лодку у центрального вокзала Строммы или у Рейксмузеума в центре города и отправляйтесь в плавание от набережной Эй-Джерси. Комментарий на борту объяснит возникновение города в 13 веке купцам Голландской Ост-Индской компании, что привело к так называемому «Золотому веку».

Полюбуйтесь современной архитектурой, путешествуя по самой южной части фешенебельного района Амстердам-Ноорд. Пройдите мимо старых складов, верфей и верфей. Круиз по очаровательным мостам из прошлого и настоящего. Посмотрите, как века сливаются воедино, и вы ощутите Амстердам в его чистом виде - как морской порт.

По пути вы пройдете мимо многих самых известных памятников Амстердама и узнаете, почему ЮНЕСКО объявило каналы города объектом Всемирного наследия.