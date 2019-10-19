Полуоткрытая моторная лодка для катания по каналам – это совершенно новый тип круизного судна, оснащенный всеми удобствами большого катера. В хорошую погоду частично открытая крыша позволяет наслаждаться панорамой города на открытом воздухе.

В плохую погоду верхнюю часть лодки можно закрыть, не перекрывая вида на достопримечательности Амстердама с сети каналов. Катера работают на солнечной энергии, бесшумны и экологичны.

Одночасовой круиз будет сопровождаться аудиогидом на 19 языках.

Катера курсируют очень часто, поэтому вам не придется долго ждать следующего рейса для осмотра достопримечательностей!