Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке

Прокатитесь по каналам Амстердама на борту высокоэкологичного полуоткрытого катера

4.4
848 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Прокатитесь по каналам Амстердама на борту высокоэкологичного полуоткрытого катера.

Посмотрите достопримечательности исторического центра и узнайте интересные факты о происхождении памятников из аудиогида на 19 языках.
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Амстердам: круиз по каналам на полуоткрытой лодке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полуоткрытая моторная лодка для катания по каналам – это совершенно новый тип круизного судна, оснащенный всеми удобствами большого катера. В хорошую погоду частично открытая крыша позволяет наслаждаться панорамой города на открытом воздухе.
В плохую погоду верхнюю часть лодки можно закрыть, не перекрывая вида на достопримечательности Амстердама с сети каналов. Катера работают на солнечной энергии, бесшумны и экологичны.
Одночасовой круиз будет сопровождаться аудиогидом на 19 языках.
Катера курсируют очень часто, поэтому вам не придется долго ждать следующего рейса для осмотра достопримечательностей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Часовой круиз по каналам на полуоткрытом катере
  • GPS-аудиогид с комментариями на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети до 3 лет путешествуют бесплатно (если они не занимают отдельного места)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 848 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
468
4
254
3
89
2
28
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
19 окт 2019
(Великобритания)
Несмотря на то, что это был довольно тоскливый день с дождём, круиз на полуоткрытом канале был превосходным! Не промок, и гид был настолько знающим. Хотелось бы, чтобы это был весь тур, а не наушники через аудиогид, так как от водителя было гораздо больше персонажа, который несколько раз останавливался, чтобы указать на интересные вещи. Абсолютно необходимо! Определенно сделал бы это снова!
J
5 авг 2019
(США)
++ Комментарий капитана по дороге - лучшая часть этой поездки. Сам аудиогид был просто в порядке (это в основном исторический факт). Несмотря на то, что они имеют 19 языков записанного аудиогида, вы можете выучить намного больше, если понимаете английский (= комментарий капитана). Также сидите как можно ближе к капитану, так как у него нет громкоговорителя, поэтому вы ничего не услышите, если будете висеть в задней части лодки.
А
29 окт 2019
(США)
Легко забронировать и легко найти, так как это прямо у центрального вокзала! Отличный способ увидеть много города за один день. Я бы сделал это снова в следующий раз, когда приеду.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥Групповые🗽Достопримечательности🎧АудиогидыТематические турыИсследование городской средыПрирода и приключенияКруизы и водные турыПарусные катера и яхтыАренда и прокатКатера и яхтыМероприятия для всей семьиКруизы по реке и заливамКруизы на дауДетские мероприятияТолько для взрослыхОтдых на водеЭкотуризмВодные

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Амстердам: круиз по городским каналам
Круиз
в группе до 100 чел.
4.4
4432
1ч 15м
1 313
за 1 чел.
Амстердам: круиз по городским каналам
Осмотрите самые живописные места Амстердама во время круиза по каналам продолжительностью 1 час 15 минут
Амстердам: круиз по каналам
Круиз
в группе до 100 чел.
4.3
232
1ч 15м
1 313
за 1 чел.
Амстердам: круиз по каналам
Осмотрите знаменитый морской порт Амстердама в часовом круизе
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Билет на борт
4.5
406
3 063
за 1 чел.
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Круиз по каналам Амстердама в сочетании с посещением Рейксмюсеума
Путешествие по каналам Амстердама
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
29
125
за 1-10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
⛴ Водные
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
В группе
до 100 чел.
4.4
8456
1ч 30м
1 750
за 1 чел.
1,5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
Восхититесь видами Амстердама во время 1,5-часовой ночной прогулки по каналам города
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
Индивидуально
до 10 чел.
4.8
23
3ч 30м
188
за 1-10 чел.
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
👣 Пешеходная
Взглянуть на город глазами местного жителя и почувствовать особенную атмосферу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Входной билет
4.5
2072
3 063
за 1 чел.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
Круиз
395
за 1-10 чел.
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
⛴ Водные
по запросу
Прогулка на лодке для большой компании
Индивидуально
1ч 30м
46
за 1 чел.
Прогулка на лодке для большой компании
Друзья - это хорошо, а друзья на персональной лодке с музыкой
Ежедневно, с 9:00 до 22:00
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
В группе
до 7 чел.
3
2
220
за 1 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
🚗 На машине
Из Амстердама — в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно в 10:00
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Индивидуально
до 8 чел.
4.9
15
322
за 1-8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Прокатиться по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Амстердам пешком и на кораблике
В группе
до 8 чел.
5
9
49
за 1 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
👣 Пешеходная
⛴ Водные
Отправляйтесь на пешеходную экскурсию по must-see достопримечательностям Амстердама
понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Tours & Tickets проводит ещё 6 экскурсий

Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
В группе
до 100 чел.
4.5
3557
2 407
за 1 чел.
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Исследуйте голландскую сельскую местность в рамках классического тура или тура в формате «все включено»
Амстердам: круиз по каналам и вход в Xtracold Icebar
Круиз
в группе до 100 чел.
4.3
442
3 109
за 1 чел.
Амстердам: круиз по каналам и вход в Xtracold Icebar
Совместите два развлечения в одном туре по Амстердаму
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
2083
2 844
за 1 чел.
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите Амстердам в удобном для вас темпе с экскурсией на автобусе hop-on hop-off,
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Билет на борт
4.3
363
2 871
за 1 чел.
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Совместите часовой круиз по каналам и посещение Рейксмюсеума в Амстредаме без очереди
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
1744
1 531
за 1 чел.
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Полюбуйтесь красотой архитектуры и причалов в ходе одночасового круиза по каналам Амстердама
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
В группе
до 100 чел.
4.3
1187
3 604
за 1 чел.
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
⛴ Водные
Посетите Heineken Experience в ходе самостоятельного интерактивного тур по старой пивоварне, а затем отправляйтесь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱