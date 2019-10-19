Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полуоткрытая моторная лодка для катания по каналам – это совершенно новый тип круизного судна, оснащенный всеми удобствами большого катера. В хорошую погоду частично открытая крыша позволяет наслаждаться панорамой города на открытом воздухе.
В плохую погоду верхнюю часть лодки можно закрыть, не перекрывая вида на достопримечательности Амстердама с сети каналов. Катера работают на солнечной энергии, бесшумны и экологичны.
Одночасовой круиз будет сопровождаться аудиогидом на 19 языках.
Катера курсируют очень часто, поэтому вам не придется долго ждать следующего рейса для осмотра достопримечательностей!
Ответы на вопросы
Что входит
Часовой круиз по каналам на полуоткрытом катере
GPS-аудиогид с комментариями на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Дети до 3 лет путешествуют бесплатно (если они не занимают отдельного места)
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 848 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
Victoria
19 окт 2019
(Великобритания)
Несмотря на то, что это был довольно тоскливый день с дождём, круиз на полуоткрытом канале был превосходным! Не промок, и гид был настолько знающим. Хотелось бы, чтобы это был весь тур, а не наушники через аудиогид, так как от водителя было гораздо больше персонажа, который несколько раз останавливался, чтобы указать на интересные вещи. Абсолютно необходимо! Определенно сделал бы это снова!
J
Jared
5 авг 2019
(США)
++ Комментарий капитана по дороге - лучшая часть этой поездки. Сам аудиогид был просто в порядке (это в основном исторический факт). Несмотря на то, что они имеют 19 языков записанного аудиогида, вы можете выучить намного больше, если понимаете английский (= комментарий капитана). Также сидите как можно ближе к капитану, так как у него нет громкоговорителя, поэтому вы ничего не услышите, если будете висеть в задней части лодки.
А
Аноним
29 окт 2019
(США)
Легко забронировать и легко найти, так как это прямо у центрального вокзала! Отличный способ увидеть много города за один день. Я бы сделал это снова в следующий раз, когда приеду.
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