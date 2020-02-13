Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience

Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken

4.5
2072 отзыва
Входной билет
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken.

Прокатитесь под чудесными мостами мимо купеческих домов, а затем узнайте о традициях пивоварения, стоящих за знаменитым пивом Heineken.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience

Что вы увидите 🤩

  • Музей пива Heineken Experience
  • Грахтенгордел
  • Район Де Пейп
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сэкономьте время и деньги с комбинированным билетом на прогулку по каналам и в знаменитую пивоварню Heineken
  2. Отправляйтесь в круиз по знаменитым каналам, занесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Наслаждайтесь прогулкой по каналам длительностью 75 минут: вы увидите мосты и дома купцов Амстердама и многое другое
  4. Оцените преимущества быстрого входа в музей Heineken Experience. Также вы получите два бесплатных напитка
  5. Узнайте секреты производства знаменитого голландского пива Heineken
С комбинированным билетом в музей Heineken Experience вас ждет ещё и неспешная прогулка на катере по каналам Амстердама – 2 достопримечательности одним махом! Порядок посещения вы выбираете сами.
За 75 минут вы увидите затейливые традиционные дома купцов, многочисленные мосты, плавучие дома и почувствуете уникальную атмосферу Амстердама.
А затем без очередей отправляйтесь в бывшую пивоварню Heineken, где за 90 минут увлекательной самостоятельной экскурсии по интерактивной выставке можно узнать все секреты пивоварения и розлива. Комбинированный билет экономит время и деньги по сравнению с покупкой отдельных билетов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз по городским каналам
  • Снэк-бокс (при выборе соответствующего варианта)
  • Вход в музей Heineken Experience
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Этот билет действителен на одну поездку и на один вход в музей Heineken
  • Часы работы круиза по каналам:
  • Ноябрь – февраль: каждый час с 10:00 до 18:00
  • Декабрь и январь: каждый час с 10:00 до 16:00
  • Март – октябрь: каждые 30 минут с 10:00 до 18:00
  • 1 января: первое отправление в 13:00
  • 24 декабря: с 10:00 до 16:00
  • 25 декабря: с 10:00 до 17:00
  • 26 декабря: с 10:00 до 17:00
  • 31 декабря: с 10:00 до 16:00
  • Забронированный вами временной период – это ваше время входа в Heineken Experience. Прогулку по каналам можно совершить в любое удобное время
  • Подтверждение будет получено при оформлении заказа
  • Пожалуйста, имейте в виду: указано время для посещения Heineken Experiece
  • Вы можете отсканировать билет со штрихкодом прямо на месте
  • Возврат оплаты не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
13 фев 2020
Отмена круиза была очень интересной, мы видели части Амстердама, которые вы не увидите пешком. Лодка была очень мирной, и персонал был прекрасным. Опыт Heineken был очень хорошим и интересным, мы все увидели, и люди, которые там работали, не могли быть более полезными и приятными. Вы можете делать снимки на разных станциях, и вам не нужно платить за их распечатку, они будут отправлены вам по электронной почте. У них также есть отличные подарки и предложения в магазине.
Z
27 янв 2020
Это был такой блестящий опыт. Сначала мы отправились в круиз на лодке, который был настолько приятным и расслабляющим, что мы смогли увидеть город под другим углом. Затем последовали впечатления от Heineken, которые, безусловно, были изюминкой нашего праздника. Это было так весело и интерактивно, гиды были такими хорошими, а Heineken еще лучше! Очень рекомендую
V
20 окт 2018
Так как не знала точное время, когда буду у музея, отложила покупку до самого приезда. Билет купила буквально за 15 минут до начала, на ближайший по времени вход. Вошла без проблем. Музей прекрасный, много интерактивных комнат, предметов для взаимодействия и развлечений, в компании, вероятно, повеселее. Можешь идти в своё удовольствие, никто не торопит, в каждом секторе есть свой гид, который рассказывает определённую часть. В конце ожидает бар с двумя стаканчиками пива.
Причал для лодочной прогулки прям напротив музея. Единственный момент непонятен, почему доставили на другой конец города и там оставили? На востоке от центрального вокзала. Попасть к центру не проблема — от места высадки ходит беслаптный паром к вокзалу.
Впрочем, мне в эту часть города и нужно было после. Но момент очень интересный…
Ещё 2069 отзывов

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