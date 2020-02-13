С комбинированным билетом в музей Heineken Experience вас ждет ещё и неспешная прогулка на катере по каналам Амстердама – 2 достопримечательности одним махом! Порядок посещения вы выбираете сами.

За 75 минут вы увидите затейливые традиционные дома купцов, многочисленные мосты, плавучие дома и почувствуете уникальную атмосферу Амстердама.

А затем без очередей отправляйтесь в бывшую пивоварню Heineken, где за 90 минут увлекательной самостоятельной экскурсии по интерактивной выставке можно узнать все секреты пивоварения и розлива. Комбинированный билет экономит время и деньги по сравнению с покупкой отдельных билетов.