Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте время и деньги с комбинированным билетом на прогулку по каналам и в знаменитую пивоварню Heineken
Отправляйтесь в круиз по знаменитым каналам, занесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Наслаждайтесь прогулкой по каналам длительностью 75 минут: вы увидите мосты и дома купцов Амстердама и многое другое
Оцените преимущества быстрого входа в музей Heineken Experience. Также вы получите два бесплатных напитка
Узнайте секреты производства знаменитого голландского пива Heineken
С комбинированным билетом в музей Heineken Experience вас ждет ещё и неспешная прогулка на катере по каналам Амстердама – 2 достопримечательности одним махом! Порядок посещения вы выбираете сами.
За 75 минут вы увидите затейливые традиционные дома купцов, многочисленные мосты, плавучие дома и почувствуете уникальную атмосферу Амстердама.
А затем без очередей отправляйтесь в бывшую пивоварню Heineken, где за 90 минут увлекательной самостоятельной экскурсии по интерактивной выставке можно узнать все секреты пивоварения и розлива. Комбинированный билет экономит время и деньги по сравнению с покупкой отдельных билетов.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз по городским каналам
Снэк-бокс (при выборе соответствующего варианта)
Вход в музей Heineken Experience
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Этот билет действителен на одну поездку и на один вход в музей Heineken
Часы работы круиза по каналам:
Ноябрь – февраль: каждый час с 10:00 до 18:00
Декабрь и январь: каждый час с 10:00 до 16:00
Март – октябрь: каждые 30 минут с 10:00 до 18:00
1 января: первое отправление в 13:00
24 декабря: с 10:00 до 16:00
25 декабря: с 10:00 до 17:00
26 декабря: с 10:00 до 17:00
31 декабря: с 10:00 до 16:00
Забронированный вами временной период – это ваше время входа в Heineken Experience. Прогулку по каналам можно совершить в любое удобное время
Подтверждение будет получено при оформлении заказа
Пожалуйста, имейте в виду: указано время для посещения Heineken Experiece
Вы можете отсканировать билет со штрихкодом прямо на месте
Возврат оплаты не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Michaela
13 фев 2020
Отмена круиза была очень интересной, мы видели части Амстердама, которые вы не увидите пешком. Лодка была очень мирной, и персонал был прекрасным. Опыт Heineken был очень хорошим и интересным, мы все увидели, и люди, которые там работали, не могли быть более полезными и приятными. Вы можете делать снимки на разных станциях, и вам не нужно платить за их распечатку, они будут отправлены вам по электронной почте. У них также есть отличные подарки и предложения в магазине.
Z
Zane
27 янв 2020
Это был такой блестящий опыт. Сначала мы отправились в круиз на лодке, который был настолько приятным и расслабляющим, что мы смогли увидеть город под другим углом. Затем последовали впечатления от Heineken, которые, безусловно, были изюминкой нашего праздника. Это было так весело и интерактивно, гиды были такими хорошими, а Heineken еще лучше! Очень рекомендую
V
Viktoriia
20 окт 2018
Так как не знала точное время, когда буду у музея, отложила покупку до самого приезда. Билет купила буквально за 15 минут до начала, на ближайший по времени вход. Вошла без проблем. Музей прекрасный, много интерактивных комнат, предметов для взаимодействия и развлечений, в компании, вероятно, повеселее. Можешь идти в своё удовольствие, никто не торопит, в каждом секторе есть свой гид, который рассказывает определённую часть. В конце ожидает бар с двумя стаканчиками пива. Причал для лодочной прогулки прям напротив музея. Единственный момент непонятен, почему доставили на другой конец города и там оставили? На востоке от центрального вокзала. Попасть к центру не проблема — от места высадки ходит беслаптный паром к вокзалу. Впрочем, мне в эту часть города и нужно было после. Но момент очень интересный…
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