Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

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Амстердам Рождественский 4 декабря

Катя П.
Катя П. – Гид из Амстердама
Амстердам Рождественский 4 декабря
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🎄На новый год!
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • €277 за экскурсию

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Амстердам Рождественский 4 декабря
Пешеходная экскурсия ⛳ по вечернему городу
Начало
🚩 Damrak 47
Место завершения
🏁 Amsterdam Damrak 47

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя П.
Катя П.
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