Билет за 28 евро включает один маршрут на автобусе и два на лодках.

В целом дает понимание о городе, но аудиотур на всех трех маршрутах как то дублируется. Да и сами маршруты довольно похожи друг на друга.

Очередь есть. Но, как правило, проходит быстро.

В субботу утром была довольно большая очередь на автобус.