Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя лучшие места Амстердама во время увлекательной экскурсии с остановками
Воспользуйтесь преимуществом удобного расположения остановок и посетите все лучшие достопримечательности города
Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту
Откройте для себя достопримечательности прекрасного Амстердама во время увлекательной экскурсии на автобусах с открытыми площадками и водной прогулки по каналам. Полюбуйтесь знаменитыми картинами Ван Гога, проникнитесь душераздирающей историей о еврейской общине в доме Анны Франк, пройдитесь по знаменитым улочкам района Красных фонарей, окунитесь в межкультурный дух Цветочного рынка Амстердама.
Красный маршрут. Некоторые остановки функционируют только в летний сезон:
Остановка 1 – Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
Остановка 2 – Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон).
Остановка 10 – Национальный морской музей (только летом).
Синий маршрут. Этот маршрут функционируети только в летний сезон:
Остановка 1 – Центральный вокзал West (напротив LOVERS Canal Cruises).
Остановка 2 – Амстердам-Норд.
Остановка 3 – Дом-музей Анны Франк.
Остановка 4 – Площадь Ляйдсе.
Остановка 5 – Шпигельграхт.
Остановка 6 – Рынок Альберта Кейпа.
Остановка 7 – Рейксмюсеум.
Остановка 8 – Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк.
Летним сезоном считается период с середины марта по середину октября, а зимний – с середины октября по середину марта.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатная карта города
GPS-гид на 18 языках
Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
Входные билеты в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
Маршрут автобуса занимает от 60 до 75 минут с ежедневным отправлением с 9:30 до 16:00, каждые 15-20 минут
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 2083 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Marilyn
16 окт 2019
(Фиджи)
Амстердам очень маленький великолепный город. Если вы посещаете в это время года, купите зонт, так как погода очень непредсказуемая. Я и мои друзья останавливались в Marriott, поэтому мы были в самом центре основных туристических районов. 10-15 минут ходьбы до главных музеев и торгового района, поэтому поездка на автобусе была короткой, но очень удобной.
D
Denise
13 апр 2019
(Великобритания)
Всякий раз, когда я уезжаю в отпуск, я всегда бронирую по крайней мере 24-часовой билет на прыжок в прыжке. Компания надежная, автобус / катер легко заметить в пробке. Персонал очень услужливый и дружелюбный. В моей последней поездке я побывал в Амстердаме, и, как и ожидалось, все были великолепны, но одна женщина, в частности, была исключительно информативной, полезной «Libertad Aola». Спасибо.
E
ELIZAVETA
1 апр 2018
(Россия)
Билет за 28 евро включает один маршрут на автобусе и два на лодках. В целом дает понимание о городе, но аудиотур на всех трех маршрутах как то дублируется. Да и сами маршруты довольно похожи друг на друга. Очередь есть. Но, как правило, проходит быстро. В субботу утром была довольно большая очередь на автобус.
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