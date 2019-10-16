Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию

Осмотрите Амстердам в удобном для вас темпе с экскурсией на автобусе hop-on hop-off,

4.3
2083 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Осмотрите Амстердам в удобном для вас темпе с экскурсией на автобусе hop-on hop-off, в том числе с возможностью 1-часовой экскурсии по каналам на лодке.

Остановитесь в удобных местах города и посетите некоторые из самых известных достопримечательностей, такие как Heineken Experience или музей Ван Гога.
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию

Что вы увидите 🤩

  • Грахтенгордел
  • Canal Bus
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя лучшие места Амстердама во время увлекательной экскурсии с остановками
  2. Воспользуйтесь преимуществом удобного расположения остановок и посетите все лучшие достопримечательности города
  3. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту
Откройте для себя достопримечательности прекрасного Амстердама во время увлекательной экскурсии на автобусах с открытыми площадками и водной прогулки по каналам. Полюбуйтесь знаменитыми картинами Ван Гога, проникнитесь душераздирающей историей о еврейской общине в доме Анны Франк, пройдитесь по знаменитым улочкам района Красных фонарей, окунитесь в межкультурный дух Цветочного рынка Амстердама.

Красный маршрут. Некоторые остановки функционируют только в летний сезон:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
  • Остановка 2 – Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон).
  • Остановка 3 – Пассажирский терминал Амстердама.
  • Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.
  • Остановка 5 – Еврейский исторический музей.
  • Остановка 6 – театр Royal Theatre Carré.
  • Остановка 7 – Пивоварня Heineken.
  • Остановка 8 – Музейная площадь.
  • Остановка 9 – площадь Ляйдсе.
  • Остановка 10 – Йордан.
  • Остановка 11 – Вестердок.

Зеленый маршрут Маршрут отличается в летний и зимний сезоны:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал (West).
  • Остановка 2 – Пассажирский терминал Амстердама (эта остановка функционирует только в дни круизов).
  • Остановка 3 – Музей науки NEMO.
  • Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.
  • Остановка 5 – Amsterdam Icebar.
  • Остановка 6 – Золотой изгиб (летом) / Amsterdam Cuyp (зимой).
  • Остановка 7 – Площадь Ляйдсе (летом) / Рейксмюсеум (зимой).
  • Остановка 8 – Шпигельграхт (летом) / Вестермаркт – Дом Анны Франк (зимой).
  • Остановка 9 – Амстердамский Эрмитаж (только летом).
  • Остановка 10 – Национальный морской музей (только летом).

Синий маршрут. Этот маршрут функционируети только в летний сезон:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал West (напротив LOVERS Canal Cruises).
  • Остановка 2 – Амстердам-Норд.
  • Остановка 3 – Дом-музей Анны Франк.
  • Остановка 4 – Площадь Ляйдсе.
  • Остановка 5 – Шпигельграхт.
  • Остановка 6 – Рынок Альберта Кейпа.
  • Остановка 7 – Рейксмюсеум.
  • Остановка 8 – Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк.
  • Летним сезоном считается период с середины марта по середину октября, а зимний – с середины октября по середину марта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатная карта города
  • GPS-гид на 18 языках
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
  • Маршрут автобуса занимает от 60 до 75 минут с ежедневным отправлением с 9:30 до 16:00, каждые 15-20 минут
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 2083 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1137
4
585
3
224
2
84
1
53
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
16 окт 2019
(Фиджи)
Амстердам очень маленький великолепный город. Если вы посещаете в это время года, купите зонт, так как погода очень непредсказуемая. Я и мои друзья останавливались в Marriott, поэтому мы были в самом центре основных туристических районов. 10-15 минут ходьбы до главных музеев и торгового района, поэтому поездка на автобусе была короткой, но очень удобной.
D
13 апр 2019
(Великобритания)
Всякий раз, когда я уезжаю в отпуск, я всегда бронирую по крайней мере 24-часовой билет на прыжок в прыжке. Компания надежная, автобус / катер легко заметить в пробке. Персонал очень услужливый и дружелюбный. В моей последней поездке я побывал в Амстердаме, и, как и ожидалось, все были великолепны, но одна женщина, в частности, была исключительно информативной, полезной «Libertad Aola». Спасибо.
E
1 апр 2018
(Россия)
Билет за 28 евро включает один маршрут на автобусе и два на лодках.
В целом дает понимание о городе, но аудиотур на всех трех маршрутах как то дублируется. Да и сами маршруты довольно похожи друг на друга.
Очередь есть. Но, как правило, проходит быстро.
В субботу утром была довольно большая очередь на автобус.

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