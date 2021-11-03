Совершите круиз по каналу и побывайте на экскурсии по стадиону «Йохан Кройф Арена» — эти две вещи обязательно нужно сделать, находясь в Амстердаме.

Вы испытаете приятное волнение в ходе экскурсии на 1 час 15 минут по стадиону «Йохан Кройф Арена», которая проводится на голландском или английском языке. В сопровождении увлеченного гида вы побываете на скамейке запасных и у поля. Не упустите возможность попасть за кулисы со специальным доступом к зонам, где обычно бывают только футболисты и официальные лица. Вы сможете посетить официальную раздевалку футбольного клуба «Аякс» в дни, когда не проводятся матчи, или во время тренировок.

Затем следуйте к знаменитым центральным каналам Амстердама, чтобы полюбоваться с воды типичными канальными суднами и купеческими домами в ходе часового круиза по этим историческим водным путям. Вы также узнаете о Золотом веке Нидерландов, который выпал на XVII столетие, и о его влиянии на центр города, объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.