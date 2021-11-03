Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте стадион «Йохан Кройф Арена», оценив скамейку запасных, поле и зоны, где обычно бывают только футболисты и персонал
Осмотрите официальную раздевалку «Аякса»
Отправляйтесь в часовой круиз по каналам Амстердама, входящим в фонд наследия ЮНЕСКО
Полюбуйтесь на элегантные дома вдоль каналов и проплывите под низкими романтическими мостами
Совершите круиз по каналу и побывайте на экскурсии по стадиону «Йохан Кройф Арена» — эти две вещи обязательно нужно сделать, находясь в Амстердаме.
Вы испытаете приятное волнение в ходе экскурсии на 1 час 15 минут по стадиону «Йохан Кройф Арена», которая проводится на голландском или английском языке. В сопровождении увлеченного гида вы побываете на скамейке запасных и у поля. Не упустите возможность попасть за кулисы со специальным доступом к зонам, где обычно бывают только футболисты и официальные лица. Вы сможете посетить официальную раздевалку футбольного клуба «Аякс» в дни, когда не проводятся матчи, или во время тренировок.
Затем следуйте к знаменитым центральным каналам Амстердама, чтобы полюбоваться с воды типичными канальными суднами и купеческими домами в ходе часового круиза по этим историческим водным путям. Вы также узнаете о Золотом веке Нидерландов, который выпал на XVII столетие, и о его влиянии на центр города, объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.
Ответы на вопросы
Что входит
Эксурсия по стадиону на 1 час 15 минут
Посещение галереи Славы «Аякса»
Уникальный VR-аттракцион на стадионе
Часовой круиз по каналам с аудиогидом на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Посещение стадиона «Йохан Кройф Арена» происходит по записи
Вы можете отправиться в круиз по каналам в любое время
В дни матчей раздевалки закрыты для посещения
Режим работы и время начала тура могут меняться в дни матчей и каких-либо мероприятий
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
20
3
3
2
2
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Стадион
А
Аноним
25 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Очень приятная поездка
G
G.
23 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Супер веселый опыт и выходной.
А
Аноним
21 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень интересно
R
Ralf
21 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур по стадиону прошел идеально. Экскурсия по каналу была очень утомительной. Мало места и трудно понять
А
Аноним
4 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Обязательный круиз и хороший стадион для любителей футбола
А
Аноним
21 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Аудиотур (- приложение "Арена" не работало должным образом, из-за скопления людей не было возможности снова войти в систему. Увидеть в нем (с мальчиком 6 лет) интереснее, чем аудио-тур.
А
Аноним
17 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень красивый стадион
S
Stefano
15 авг 2021
(Италия)
Vale la pena vivere questa esperienza in uno Stadio dall’atmosfera incredibile
M
Miranda
9 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Трудно найти лодку. И жаль, что вы не можете забронировать это онлайн
А
Аноним
9 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур забронирован! Вместо этого мы прошли по стадиону в одиночестве без каких-либо объяснений со стороны гида. Ранее мы не получали эту информацию. В бронировании было только упоминание об экскурсии.
А
Аноним
1 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Амстердамский тур по ArenA был отличным. Круиз по каналу был прекрасен. Жалко, что во время экскурсии не предложили ни закуски, ни напитков.
M
Mickael
30 июля 2021
Оригинал (fr)
Особый момент для любого любителя (красивого) футбола. Какое счастье! специальные упоминания у входа на лужайку, в раздевалку команды и комнату трофеев
C
Carla
24 июля 2020
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Рекомендуемые!
А
Аноним
12 июля 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Тур по стадиону, к сожалению, проходил только на голландском или английском языках.
Ещё 43 отзыва
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