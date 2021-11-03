Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам

Проведите время в Амстердаме максимально полезно

4.5
58 отзывов
В группе
до 100 чел.
Проведите время в Амстердаме максимально полезно.

Для этого вы отправитесь в часовой круиз по каналам и на экскурсию по стадиону «Йохан Кройф Арена» длиной в 1 час 15 минут.

Осмотрите живописные голландские дома у каналов и узнайте все о стадионе «Аякса».
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам
Амстердам: тур по «Йохан Кройф Арена» и круиз по каналам

Что вы увидите 🤩

  • Грахтенгордел
  • Йохан Кройф Арена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте стадион «Йохан Кройф Арена», оценив скамейку запасных, поле и зоны, где обычно бывают только футболисты и персонал
  2. Осмотрите официальную раздевалку «Аякса»
  3. Отправляйтесь в часовой круиз по каналам Амстердама, входящим в фонд наследия ЮНЕСКО
  4. Полюбуйтесь на элегантные дома вдоль каналов и проплывите под низкими романтическими мостами
Совершите круиз по каналу и побывайте на экскурсии по стадиону «Йохан Кройф Арена» — эти две вещи обязательно нужно сделать, находясь в Амстердаме.
Вы испытаете приятное волнение в ходе экскурсии на 1 час 15 минут по стадиону «Йохан Кройф Арена», которая проводится на голландском или английском языке. В сопровождении увлеченного гида вы побываете на скамейке запасных и у поля. Не упустите возможность попасть за кулисы со специальным доступом к зонам, где обычно бывают только футболисты и официальные лица. Вы сможете посетить официальную раздевалку футбольного клуба «Аякс» в дни, когда не проводятся матчи, или во время тренировок.
Затем следуйте к знаменитым центральным каналам Амстердама, чтобы полюбоваться с воды типичными канальными суднами и купеческими домами в ходе часового круиза по этим историческим водным путям. Вы также узнаете о Золотом веке Нидерландов, который выпал на XVII столетие, и о его влиянии на центр города, объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Эксурсия по стадиону на 1 час 15 минут
  • Посещение галереи Славы «Аякса»
  • Уникальный VR-аттракцион на стадионе
  • Часовой круиз по каналам с аудиогидом на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Посещение стадиона «Йохан Кройф Арена» происходит по записи
  • Вы можете отправиться в круиз по каналам в любое время
  • В дни матчей раздевалки закрыты для посещения
  • Режим работы и время начала тура могут меняться в дни матчей и каких-либо мероприятий
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
20
3
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Стадион
А
25 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Очень приятная поездка
G
23 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Супер веселый опыт и выходной.
А
21 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень интересно
R
21 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур по стадиону прошел идеально. Экскурсия по каналу была очень утомительной. Мало места и трудно понять
А
4 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Обязательный круиз и хороший стадион для любителей футбола
А
21 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Аудиотур (- приложение "Арена" не работало должным образом, из-за скопления людей не было возможности снова войти в систему. Увидеть в нем (с мальчиком 6 лет) интереснее, чем аудио-тур.
А
17 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень красивый стадион
S
15 авг 2021
(Италия)
Vale la pena vivere questa esperienza in uno Stadio dall’atmosfera incredibile
M
9 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Трудно найти лодку. И жаль, что вы не можете забронировать это онлайн
А
9 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур забронирован! Вместо этого мы прошли по стадиону в одиночестве без каких-либо объяснений со стороны гида. Ранее мы не получали эту информацию. В бронировании было только упоминание об экскурсии.
А
1 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Амстердамский тур по ArenA был отличным. Круиз по каналу был прекрасен. Жалко, что во время экскурсии не предложили ни закуски, ни напитков.
M
30 июля 2021
Оригинал (fr)
Особый момент для любого любителя (красивого) футбола. Какое счастье! специальные упоминания у входа на лужайку, в раздевалку команды и комнату трофеев
C
24 июля 2020
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Рекомендуемые!
А
12 июля 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Тур по стадиону, к сожалению, проходил только на голландском или английском языках.
Ещё 43 отзыва

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