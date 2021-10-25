Оцените Амстердам под новым углом во время круиза по городским каналам. Оцените живописные дома вдоль каналов, красочные кварталы и исторические памятники, проплывая по центру города. Расслабьтесь и отдохните во время путешествия по историческим каналам и полюбуйтесь красотой вечернего города.

Узнайте больше о городе благодаря аудиокомментариям на борту, которые доступны на 19 различных языках. Оцените отличные виды, которые открываются с судна через раздвижные окна и панорамные крыши – вы не упустите ни одной мелочи.

Приготовьте камеру и отправляйтесь в путешествие по знаменитым каналам, которые являются частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите на подсвеченные и оживленные улицы, здания с яркими огнями и маленькаие террасы, полные людей, отдыхающих после работы. Круиз длится около часа и проходит мимо некоторых из самых интересных мест города.