Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените Амстердам с новой стороны, полюбуйтесь потрясающими видами и сделайте фотографии
Почувствуйте романтику подсвеченных достопримечательностей во время вечернего круиза по каналам Амстердама, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Узнайте об истории города и Золотом веке из аудиокомментариев
Проплывите мимо главных достопримечательностей Амстердама, включая дом Анны Франк, Золотого изгиба и Вестеркерка
Оцените Амстердам под новым углом во время круиза по городским каналам. Оцените живописные дома вдоль каналов, красочные кварталы и исторические памятники, проплывая по центру города. Расслабьтесь и отдохните во время путешествия по историческим каналам и полюбуйтесь красотой вечернего города.
Узнайте больше о городе благодаря аудиокомментариям на борту, которые доступны на 19 различных языках. Оцените отличные виды, которые открываются с судна через раздвижные окна и панорамные крыши – вы не упустите ни одной мелочи.
Приготовьте камеру и отправляйтесь в путешествие по знаменитым каналам, которые являются частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите на подсвеченные и оживленные улицы, здания с яркими огнями и маленькаие террасы, полные людей, отдыхающих после работы. Круиз длится около часа и проходит мимо некоторых из самых интересных мест города.
Ответы на вопросы
Что входит
Вечерний круиз по каналам на час
Аудиогид на 19 разных языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Дети младше трех лет могут участвовать бесплатно (если они не занимают отдельное место)
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 254 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
25 окт 2021
(Германия)
Es war in Ordnung! Die Boote waren überdacht und die Fenster nicht wirklich sauber, также schwer rauszugucken! Außerdem war die Fahrt ein wenig kurz. Trotzdem war das Boot sauber und die Crew nett
S
Sandra
8 окт 2021
(Аруба)
Очень хорошо
I
Ilona
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Жаль, погоды не было. Если хочешь гулять, делай это пешком
А
Аноним
27 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Отличный, высший персонал!
D
Delphine
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличный визит в Амстердам. Мы были в восторге
O
Ole Jakob
22 ноя 2021
(Норвегия)
Оригинал (en)
Любил капитана Лекса
D
Diana
21 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Расслабляющий вечер с подробными подробностями об Амстердаме.
T
Thaddäus
18 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошая экскурсия по каналам. Место встречи в непосредственной близости от главного вокзала.
M
Michael
12 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Поездка прошла хорошо. К сожалению, несмотря на Corona, лодка была занята до последнего места.
J
Jose
11 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Приятный момент, но видимость некоторых мест ограничена
V
Violetta
8 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Все в порядке
K
Kathrin
7 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошая поездка с вечерними огнями. Аудиогид на многих языках. Расстояние трудно достичь, потому что оно полностью занято.
А
Аноним
2 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Супер хорошая ночная прогулка, чтобы увидеть освещенный Амстердам.
K
Karthikeya
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это было информативно, но я рекомендую отправиться в круиз утром, чтобы иметь хороший обзор.
А
Аноним
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Супер!!!
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