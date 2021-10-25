Амстердам: вечерний круиз по каналам

Откройте для себя Амстердам с новой стороны, осмотривая город с каналов под светом огней

4.4
254 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Откройте для себя Амстердам с новой стороны, осмотривая город с каналов под светом огней и вечерним небом в рамках часового круиза.
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Амстердам: вечерний круиз по каналам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените Амстердам с новой стороны, полюбуйтесь потрясающими видами и сделайте фотографии
  2. Почувствуйте романтику подсвеченных достопримечательностей во время вечернего круиза по каналам Амстердама, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Узнайте об истории города и Золотом веке из аудиокомментариев
  4. Проплывите мимо главных достопримечательностей Амстердама, включая дом Анны Франк, Золотого изгиба и Вестеркерка
Оцените Амстердам под новым углом во время круиза по городским каналам. Оцените живописные дома вдоль каналов, красочные кварталы и исторические памятники, проплывая по центру города. Расслабьтесь и отдохните во время путешествия по историческим каналам и полюбуйтесь красотой вечернего города.
Узнайте больше о городе благодаря аудиокомментариям на борту, которые доступны на 19 различных языках. Оцените отличные виды, которые открываются с судна через раздвижные окна и панорамные крыши – вы не упустите ни одной мелочи.
Приготовьте камеру и отправляйтесь в путешествие по знаменитым каналам, которые являются частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите на подсвеченные и оживленные улицы, здания с яркими огнями и маленькаие террасы, полные людей, отдыхающих после работы. Круиз длится около часа и проходит мимо некоторых из самых интересных мест города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вечерний круиз по каналам на час
  • Аудиогид на 19 разных языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети младше трех лет могут участвовать бесплатно (если они не занимают отдельное место)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 254 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
91
3
26
2
8
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
25 окт 2021
(Германия)
Es war in Ordnung! Die Boote waren überdacht und die Fenster nicht wirklich sauber, также schwer rauszugucken! Außerdem war die Fahrt ein wenig kurz. Trotzdem war das Boot sauber und die Crew nett
S
8 окт 2021
(Аруба)
Очень хорошо
I
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Жаль, погоды не было. Если хочешь гулять, делай это пешком
А
27 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Отличный, высший персонал!
D
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличный визит в Амстердам. Мы были в восторге
O
22 ноя 2021
(Норвегия)
Оригинал (en)
Любил капитана Лекса
D
21 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Расслабляющий вечер с подробными подробностями об Амстердаме.
T
18 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошая экскурсия по каналам. Место встречи в непосредственной близости от главного вокзала.
M
12 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Поездка прошла хорошо. К сожалению, несмотря на Corona, лодка была занята до последнего места.
J
11 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Приятный момент, но видимость некоторых мест ограничена
V
8 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Все в порядке
K
7 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошая поездка с вечерними огнями. Аудиогид на многих языках. Расстояние трудно достичь, потому что оно полностью занято.
А
2 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Супер хорошая ночная прогулка, чтобы увидеть освещенный Амстердам.
K
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это было информативно, но я рекомендую отправиться в круиз утром, чтобы иметь хороший обзор.
А
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Супер!!!
Ещё 239 отзывов

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