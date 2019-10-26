Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите дом где жил, работал и в итоге разорился Рембрандт
Посмотрите работы из почти полной коллекции гравюр Рембрандта
Откройте для себя искусство некоторых современников Рембрандта, вдохновленных его творчеством
Узнайте о том, как жил и работал голландский художник
Узнайте о жизни и работе голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, побывав в его амстердамском доме, где мастер жил и работал 20 лет, пока не разорился в 1656 году. Посетите по билету Дом-музей Рембрандта в центре Амстердама.
В ваш билет входит бесплатный аудиогид, который позволяет узнать о внутреннем убранстве дома, восстановленном до состояния на XVII век. Осмотрите комнаты, где работал Рембрандт. Посмотрите произведения искусства, мебель и других предметы времен Рембрандта.
Также в музее есть почти полная коллекция гравюр Рембрандта и часть постоянной коллекции. Часто проходят временные выставки работ его предшественников и современников, а также современные работы и произведения искусства в новом крыле музея.
Посмотрите на демонстрацию подготовки картины в воссозданной студии Рембрандта. Узнайте, как красители и масло превращаются в прекрасные цветные картины.
Ответы на вопросы
Что входит
Сбор за вход в Дом-музей Рембрандта
Бесплатный аудиогид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 899 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
26 окт 2019
(Германия)
Если вы заинтересованы в предыстории Рембрандта, это место, чтобы быть. Хотя, проверьте, насколько это важно, чтобы я появлялся в часы, размещенные для демонстраций. Как только вы пройдете через выставку, вы не сможете вернуться на первый этаж, где происходило травление, вы можете только подняться по лестнице. В противном случае нам пришлось бы ждать 45 минут в коридоре для следующего сеанса. К счастью, мы остановились на том, «Как создаются краски». Демонстрация! Доцент был фантастическим, знающим и занял время, чтобы привлечь толпу, а также ответить на многие вопросы, которые задавались на нескольких разных языках. Она получает наш 5-звездочный рейтинг. Не менее важным является бесплатный аудиогид по музею.
A
ALEXANDER
22 апр 2019
(Израиль)
Я не сильно продвинут в таких вещах, но мне было интересно и познавательно. Очень понравиласть коллекция мастера. Видимо Рембрант был всесторонне развитый человек. Интересно было также посмотреть на быт людей живущих в то время. Впечатления от посищения очень даже положительные. Рекомендую купить билет через интернет. Ваучер работает без проблем. Аудио гид включён в цену. В музее есть гардероб и камера хранения для мелких вещей.
Л
Любовь
20 мар 2019
(Россия)
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