Узнайте о жизни и работе голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, побывав в его амстердамском доме, где мастер жил и работал 20 лет, пока не разорился в 1656 году. Посетите по билету Дом-музей Рембрандта в центре Амстердама.

В ваш билет входит бесплатный аудиогид, который позволяет узнать о внутреннем убранстве дома, восстановленном до состояния на XVII век. Осмотрите комнаты, где работал Рембрандт. Посмотрите произведения искусства, мебель и других предметы времен Рембрандта.

Также в музее есть почти полная коллекция гравюр Рембрандта и часть постоянной коллекции. Часто проходят временные выставки работ его предшественников и современников, а также современные работы и произведения искусства в новом крыле музея.

Посмотрите на демонстрацию подготовки картины в воссозданной студии Рембрандта. Узнайте, как красители и масло превращаются в прекрасные цветные картины.