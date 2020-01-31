Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум

Оцените более 400 шедевров таких великих художников, как Ян Стен, Франс Халс, Рембрандт и Вермеер

4.7
7665 отзывов
Входной билет
Оцените более 400 шедевров таких великих художников, как Ян Стен, Франс Халс, Рембрандт и Вермеер.

Посмотрите на красивые кукольные домики и богатую коллекцию серебряных изделий.
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум
Амстердам: входной билет в Рейксмюсеум

Что вы увидите 🤩

  • Рейксмюсеум
  • Мюсеумплейне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите отличный день в Рейксмюсеуме в центре Амстердама — одном из самых знаменитых музеев города.
Всемирно известная коллекция Рейксмюсеума включает в себя работы Вермеера, Франса Халса, а также знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта в прекрасно освещенном зале, где посетители могут различить каждую деталь.
Вас ждет нечто большее, чем просто картины голландских мастеров Золотого века. В коллекции музея представлены делфтский фарфор, скульптуры, археологические артефакты, одежда, произведения искусства Азии и предметы голландской морской атрибутики, а также многие другие культурно значимые объекты, вместе охватывающие богатый 800-летний период истории страны в контексте общемировой истории.
И, естественно, коллекция не замерла во времени — вы можете увидеть даже платье от Ива Сен-Лорана из коллекции 1965 года, вдохновленное работами Мондриана. Стартовал крупнейший проект по исследованию и реставрации «Ночного дозора». Это происходит в музее в режиме реального времени, и вы можете стать частью проекта и поддержать его пожертвованием.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Вход в музей
  • Комиссия за бронирование (1€ с человека)
  • Гардеробная
  • Постоянные и временные выставки
Что не входит
  • Мультимедиа-тур на 10 языках (можно приобрести в музее за 5 евро)
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Часы работы: ежедневно с 09:00 до 17:00. Касса музея закрывается в 16:30
  • Ваш билет позволяет войти в музей через 15 минут после времени, указанного на билете. Вы можете оставаться внутри столько, сколько пожелаете (до закрытия)
  • Фото и видеосъемка допускается без вспышки и без использования монопода
  • Рейксмюсеум подходит для посетителей с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих. Обратитесь к сотруднику, если вам требуется инвалидное кресло или ходунки. В музее запрещено использование кресла-коляски с электроприводом
  • Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться по музею, могут бесплатно привести с собой одного сопровождающего. Вы можете забрать входной билет для компаньона в кассе №1
  • Клиенты, приобретающие этот билет, соглашаются с общими положениями и условиями музея
  • По вопросам группового бронирования более 20 человек обращайтесь к GetYourGuide
Требования к участникам
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

D
31 янв 2020
Отличный музей, хорошо продуман с интересными экспонатами. Изложите в хронологических периодах. Аренда аудио составляет 5 евро, что полезно. Можно оставить пальто и сумки в гардеробе. Убедитесь, что у вас есть билет, так как он потребуется для входа на специальную выставку на первом этаже. Хорошее кафе. Январь - спокойный период, поэтому страшно подумать, на что похож летний период! В целом, хороший опыт.
L
7 янв 2020
Какой действительно удивительный музей. Мы заплатили за 50-минутную экскурсию с гидом (5 евро), которая была отличным способом познакомиться с музеем перед тем, как начать самостоятельную экскурсию. Это может быть целый день экскурсии. У нас не хватило времени, но хотелось бы сидеть и есть в кафе, так как мы слышали, что еда действительно хорошая, и это выглядело весело.
A
8 дек 2019
Удивительная история и коллекция артефактов из европейской истории. Музей очень аутентичный, и его расположение очень эффективно, если вы следуете временной шкале. Билетная касса не так уж плоха с линией, но линия покрытия в холодное время поддерживается. Это инвалидная коляска, и на одном этаже есть кафе, чтобы выпить и забрать меня. Очень рекомендую этот музей, и я бы порекомендовал приобрести его у GetyourGuide, так как он предлагает возможность пропустить линию и легко купить онлайн или через мобильное приложение. Я хотел бы побывать еще раз в Амстердаме.
Ещё 7662 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥Групповые🎫Билеты🖼МузеиКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеМероприятияСемейные мероприятияДля посетителей на инвалидном креслеЛучшие 10КоллекцииМаршрутБилетыМузеи и выставкиВыставкиАкции и скидкиРейксмюсеум🗽ДостопримечательностиМюсеумплейне

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Амстердам глазами Рембрандта
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
145
за 1-6 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
👣 Пешеходная
Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Индивидуально
до 10 чел.
5
21
3ч 30м
182
за 1-10 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
👣 Пешеходная
Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Амстердам — город Рембрандта
Индивидуально
для 4 чел.
299
за 1-4 чел.
Амстердам — город Рембрандта
👣 Пешеходная
Экскурсия по историческим местам столицы, связанным с именем художника
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Рейксмюзеум. «Весь Рембрандт»
Индивидуально
для 4 чел.
190
за 1-4 чел.
Рейксмюзеум. «Весь Рембрандт»
В Нидерландах - год Рембрандта
В любой день по запросу
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
Билет на борт
4.5
406
3 063
за 1 чел.
Комплексный билет: круиз по каналам и посещение Рейксмюсеум
⛴ Водные
Круиз по каналам Амстердама в сочетании с посещением Рейксмюсеума
Амстердам глазами Рембрандта
Индивидуально
для 5 чел.
145
за 1-5 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
👣 Пешеходная
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
220
за 1-4 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
👣 Пешеходная
Что такое экскурсия со стажером
В любой день по запросу
Амстердам — первое свидание
Индивидуально
для 8 чел.
5
3
160
за 1-8 чел.
Амстердам — первое свидание
👣 Пешеходная
Погрузиться в историю города, увидеть все знаковые места и узнать, чем живут голландцы
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Тайна Подсолнухов
Индивидуально
для 15 чел.
4.8
27
150
за 1-15 чел.
Тайна Подсолнухов
О жизни, внутреннем мире, отношениях и творчестве великого Ван Гога в окружении его шедевров
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Попробовать Амстердам на вкус!
Индивидуально
до 10 чел.
4.9
16
135
за 1-10 чел.
Попробовать Амстердам на вкус!
👣 Пешеходная
Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален — оценить любимые блюда нидерландцев
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Входной билет
4.5
2072
3 063
за 1 чел.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
В группе
до 10 чел.
5
37
40
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
👣 Пешеходная
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город получше, эта экскурсия подойдёт идеально
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
По субботам в 10.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱