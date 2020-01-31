Проведите отличный день в Рейксмюсеуме в центре Амстердама — одном из самых знаменитых музеев города.

Всемирно известная коллекция Рейксмюсеума включает в себя работы Вермеера, Франса Халса, а также знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта в прекрасно освещенном зале, где посетители могут различить каждую деталь.

Вас ждет нечто большее, чем просто картины голландских мастеров Золотого века. В коллекции музея представлены делфтский фарфор, скульптуры, археологические артефакты, одежда, произведения искусства Азии и предметы голландской морской атрибутики, а также многие другие культурно значимые объекты, вместе охватывающие богатый 800-летний период истории страны в контексте общемировой истории.

И, естественно, коллекция не замерла во времени — вы можете увидеть даже платье от Ива Сен-Лорана из коллекции 1965 года, вдохновленное работами Мондриана. Стартовал крупнейший проект по исследованию и реставрации «Ночного дозора». Это происходит в музее в режиме реального времени, и вы можете стать частью проекта и поддержать его пожертвованием.