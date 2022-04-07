Бельгийский Антверпен — город искусства: музеи, галереи, биржи антикваров, художественные мастерские и салоны его просто переполняют. И это понятно: ведь именно здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк, Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. Антверпен также второй крупнейший порт Европы и «самый алмазный» город мира.

Антверпен — главное туристическое направление во Фландрии и второй по величине город страны. Здесь есть прекрасный исторический центр, во многом обязанный своим обликом тем временам, когда город был в числе ведущих финансовых центров мира (после осады Антверпена испанцами в 1585 г. пальму первенства перехватил Амстердам). Также современный Антверпен известен как центр модной индустрии и дизайна, куда прибывают множество фламандских и иностранных художников, писателей, интеллектуалов и актеров. Все это находит отражение в обилии модных баров и лавочек.

Антверпен — город со множеством лиц, и, в отличие от категорически средневековых фламандских Брюгге или Гента, он очень динамичен и современен.

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшиеся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

Вас не оставят равнодушым достопримечательности бельгийской столицы: архитектурный ансамбль площади Гранд-плас, старинные узкие улочки, шоколадные бутики в Королевских галереях Св. Юбера. Здесь удивительным образом сочетаются барокко, готика и модерн.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.