ARTIS Royal Zoo

Проведите свободное время в историческом зоопарке Artis Amsterdam

4.7
897 отзывов
Входной билет
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
ARTIS Royal Zoo
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Зоопарк ARTIS содержит огромное количество различных видов, включая пингвинов, волков, жирафов и других животных. Здесь также находится впечатляющая коллекция произведений искусства, зоологическая библиотека, планетарий и 27 памятников.
Так что если вы ищете дикое время в голландской столице, купите свои лапы на билетах в зоопарк Амстердама!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение амстердамского зоопарка ARTIS
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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