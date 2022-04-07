Делфт, Гаага и Мадуродам

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Делфт, Гаага и Мадуродам
Делфт, Гаага и Мадуродам
Делфт, Гаага и Мадуродам
Делфт, Гаага и Мадуродам
Делфт, Гаага и Мадуродам

Что вас ожидает 🤩

  • Мост Эразма Роттердамского
  • Делфт
  • Принсенхоф – Дома Принцев Оранских
  • Гаага
  • Дворец Мира
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Делфт (Delft) — город и община в Нидерландах, в провинции Южная Голландия, на полпути между Роттердамом и Гаагой где посетим Принсенхоф, бывший монастырь святой Агаты, резиденция Вильгельма Оранского, тут жили голландские адмиралы Тромп и Пит Хэйн, ученый Левенгук и знаменитый художник Вермеер.

Гаага (Den Haag) — резиденция правительства, парламента и королевского двора, третий по величине и один из самых старинных городов страны. Но прежде всего, Гаага известна тем, что здесь находится Дворец мира, в котором заседает Международный суд ООН.

Гаага гораздо спокойнее и тише Амстердама. Улицы здесь немного шире, что придает городу более континентальный облик. В городе множество типичных для Голландии зданий 17 века в стиле ренессанс, а также барочных и классических домов 18 века. В окрестностях встречаются удивительно симпатичные и эклектичные домики 19 века — яркий образец стиля ар-нуво.

Парк Мадуродам по праву считается одним из наиболее популярных развлечений Гааги. Формат Мадуродама — мини-город, в котором можно увидеть довольно разнообразные ландшафты. Это и гаагский Бинненхоф, и амстердамский аэропорт Шипхол, и порт Роттердама, и традиционные свайные дома, и поля тюльпанов, и ветряные мельницы.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

В Делфте: Старую церковь, Рыночную площадь, Восточные ворота, Ратушу, Принсенхоф, бывший монастырь святой Агаты. В Гааге: Ратушу, здание центральной библиотеки от американского архитектора Ричарда Мейера, Snoeptrommel (известный в народе как «Коробка для конфет», Кэнди-Бокс).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Мадуродам не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость билета 19
  • 50 Евро
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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