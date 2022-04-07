Делфт (Delft) — город и община в Нидерландах, в провинции Южная Голландия, на полпути между Роттердамом и Гаагой где посетим Принсенхоф, бывший монастырь святой Агаты, резиденция Вильгельма Оранского, тут жили голландские адмиралы Тромп и Пит Хэйн, ученый Левенгук и знаменитый художник Вермеер.

Гаага (Den Haag) — резиденция правительства, парламента и королевского двора, третий по величине и один из самых старинных городов страны. Но прежде всего, Гаага известна тем, что здесь находится Дворец мира, в котором заседает Международный суд ООН.

Гаага гораздо спокойнее и тише Амстердама. Улицы здесь немного шире, что придает городу более континентальный облик. В городе множество типичных для Голландии зданий 17 века в стиле ренессанс, а также барочных и классических домов 18 века. В окрестностях встречаются удивительно симпатичные и эклектичные домики 19 века — яркий образец стиля ар-нуво.

Парк Мадуродам по праву считается одним из наиболее популярных развлечений Гааги. Формат Мадуродама — мини-город, в котором можно увидеть довольно разнообразные ландшафты. Это и гаагский Бинненхоф, и амстердамский аэропорт Шипхол, и порт Роттердама, и традиционные свайные дома, и поля тюльпанов, и ветряные мельницы.

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