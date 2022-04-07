Экскурсия по Харлему с посещением музея Франца Хальса

Экскурсия по Харлему с посещением музея Франца Хальса
Экскурсия по Харлему с посещением музея Франца Хальса
Экскурсия по Харлему с посещением музея Франца Хальса
Экскурсия по Харлему с посещением музея Франца Хальса

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Гроте-Маркт
  • Музей Франца Хальса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Харлем (Haarlem) - это столица провинции Северная Голландия.

Если вам хочется побыть в тишине и покое, прочувствовать дух старины вдали от столичной круговерти и полюбоваться голландской утонченностью -за всем этим ехать совсем недалеко! Всего в 20 км от Амстердама расположен Харлем, обладающий всеми перечисленными достоинствами. Многие едут в столицу Северной Голландии, чтобы вдумчиво осмотреть все местные красоты.

Программа включает пешеходную экскурсию по городу и посещение музея Франса Хальса в сопровождении профессионального гида.

Музей расположен в бывшем приюте 17 века, где можно насладиться интерьерами, мебелью, посудой и, безусловно, живописью знаменитой Харлемской школы (Франс Хальс, Хеда, Верспронк, Хеемскерк).

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Интерьеры и утварь XVII века, живопись знаменитой Харлемской школы (Франс Хальс, Хеда, Верспронк, Хеемскерк).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в музей. Взрослые: € 17 дети до 18-ти - бесплатно
  • Доплата за билет для гида - € 8
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
SNURK.TRAVEL
5
4 отзыва
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Что такое экскурсия со стажером
от 220 за 1-4 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
SNURK.TRAVEL
5
37 отзывов
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город получше, эта экскурсия подойдёт идеально
40 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александра
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей
от 96 за 1-10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Anastasia
5
12 отзывов
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
от 182 за 1-4 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
5
4 отзыва
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
138111 за 1-4 чел.
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
5 часов
Индивидуальная
Tourpro
Нет отзывов
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
На экскурсии вас ждет увлекательная экскурсия по старинному замку де Хаар, который был построен еще в XIV веке
от 410 за 1-4 чел.
Шедевры музея Ван Гога
2 часа
Индивидуальная
Ирина
5
3 отзыва
Шедевры музея Ван Гога
Путешествие в таинственную вселенную безумного нидерландского гения
150 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Tourpro
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Амстердаму
от 187 за 1-10 чел.
Открыть существование нидерландской кухни
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
SNURK.TRAVEL
Нет отзывов
Открыть существование нидерландской кухни
Большая экскурсия по гастрономическому миру Нидерландов
от 196 за 1-2 чел.
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Pavel
Нет отзывов
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте
135 за 1-5 чел.
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
2 часа
Индивидуальная
Александра
4.8
17 отзывов
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Погрузиться в повседневную жизнь Голландии XVII века через полотна великих мастеров
169 за 1-10 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
6 отзывов
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
350 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
ХОРОШО
🇳🇱
ТАМ