Харлем (Haarlem) - это столица провинции Северная Голландия.

Если вам хочется побыть в тишине и покое, прочувствовать дух старины вдали от столичной круговерти и полюбоваться голландской утонченностью -за всем этим ехать совсем недалеко! Всего в 20 км от Амстердама расположен Харлем, обладающий всеми перечисленными достоинствами. Многие едут в столицу Северной Голландии, чтобы вдумчиво осмотреть все местные красоты.

Программа включает пешеходную экскурсию по городу и посещение музея Франса Хальса в сопровождении профессионального гида.

Музей расположен в бывшем приюте 17 века, где можно насладиться интерьерами, мебелью, посудой и, безусловно, живописью знаменитой Харлемской школы (Франс Хальс, Хеда, Верспронк, Хеемскерк).

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.