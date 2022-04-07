Ежедневно в 10:00

Вашему вниманию предлагается посещение музея Рейксмузеум(Rijksmuseum), который входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

Музей основан в 1808 году братом Наполеона I, королём Голландии Луи Бонапартом в Гааге, а в 1808 переведен в Амстердам и сначала располагался в Королевском дворце, а затем во дворце Триппенхюс и других зданиях. Новое здание было построено в 1877—1885 годах архитектором Питером Кёйперсом, победившим в конкурсе. Он был открыт для публичного посещения в 1885 году.

Экспозиция музея — это летопись истории Нидерландов с 1100 года до наших дней в самых разнообразных предметах искусства, начиная с изящной фарфоровой утвари, гипсовых бюстов, антикварной мебели и заканчивая работами именитых художников.

Основу художественной коллекции музея составляют картины именно голландских художников — Рембрандта, Хальса, Стеена, Вермеера, но есть и работы других живописцев — Эль Греко, Ван Дейка, Веронезе, Гойи, Рубенса, Тинторетто. Самые известные экспонаты музея выставлены в трех небольших комнатах. В галерею славы на втором этаже стекаются туристы со всего мира, чтобы увидеть знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта. Картина принадлежит городу Амстердаму, а в Рейксмузеуме находится на временном хранении. Кстати, настоящее ее название звучит менее романтично — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока». Собрание полотен Рембрандта довольно крупное и уступает только эрмитажному.