Экскурсия в Рейксмузеум

Экскурсия в Рейксмузеум
Экскурсия в Рейксмузеум
Экскурсия в Рейксмузеум
Экскурсия в Рейксмузеум
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Вашему вниманию предлагается посещение музея Рейксмузеум(Rijksmuseum), который входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

Музей основан в 1808 году братом Наполеона I, королём Голландии Луи Бонапартом в Гааге, а в 1808 переведен в Амстердам и сначала располагался в Королевском дворце, а затем во дворце Триппенхюс и других зданиях. Новое здание было построено в 1877—1885 годах архитектором Питером Кёйперсом, победившим в конкурсе. Он был открыт для публичного посещения в 1885 году.

Экспозиция музея — это летопись истории Нидерландов с 1100 года до наших дней в самых разнообразных предметах искусства, начиная с изящной фарфоровой утвари, гипсовых бюстов, антикварной мебели и заканчивая работами именитых художников.

Основу художественной коллекции музея составляют картины именно голландских художников — Рембрандта, Хальса, Стеена, Вермеера, но есть и работы других живописцев — Эль Греко, Ван Дейка, Веронезе, Гойи, Рубенса, Тинторетто. Самые известные экспонаты музея выставлены в трех небольших комнатах. В галерею славы на втором этаже стекаются туристы со всего мира, чтобы увидеть знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта. Картина принадлежит городу Амстердаму, а в Рейксмузеуме находится на временном хранении. Кстати, настоящее ее название звучит менее романтично — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока». Собрание полотен Рембрандта довольно крупное и уступает только эрмитажному.

Программа

Картины именно голландских художников — Рембрандта, Хальса, Стеена, Вермеера, Эль Греко, Ван Дейка, Веронезе, Гойи, Рубенса, Тинторетто.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в музей: взрослый - € 20 дети до 18-ти лет - бесплатно
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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