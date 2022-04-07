Индивидуальная экскурсия по Амстердаму

Данная программа включает в себя двухчасовую пешеходную экскурсию по городу

Индивидуальная
Данная программа включает в себя двухчасовую пешеходную экскурсию по городу в сопровождении гида, самостоятельное посещение алмазного центра и круиз по каналам на туристическом прогулочном катере (кроме вас в лодке могут находиться другие туристы).

Внимание! Выполнение программы экскурсии возможно только в описанной последовательности.

Билеты на прогулочный катер предоставляются алмазным центром по окончании его посещения.

Круиз без посещения алмазного центра невозможен.

Алмазный центр закрывается в 17:00.
Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по Амстердаму

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Дам
  • Бегинаж
  • Пояс каналов 17-ого века
  • Цветочный рынок
  • Музейная пощадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Свое название город получил в XII веке, когда на реке Амстел была построена дамба. И сегодня вода все еще является определяющим элементом Амстердама.

Вы совершите лодочную прогулку на кораблике по знаменитым каналам «Золотого века»! Перед Вами откроется совершенно иная перспектива на город.

Город встретит вас узкими улочками, оживленными кафе и величественными купеческими домами вдоль знаменитых каналов, уютными бутиками и художественными галереями.

Амстердам - город каналов и бриллиантов! Вы посетите королевский алмазный центр и полюбуетесь необыкновенной огранкой бриллиантов. Амстердам славится своими бриллиантами уже более 425 лет, и завод Gassan Diamonds является важной частью этой истории. Он был основан Самуэлем Гассаном (Samuel Gassan) в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, как предприятие, специализирующееся на импорте и экспорте необработанных и отшлифованных алмазов. Сегодня завод размещается в монументальном здании на острове Ауленбург в центре Амстердама.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии.

Программа

Площадь Дам, Бегинаж - один из старейших католических дворов Амстердама, пояс каналов 17-ого века, цветочный рынок и Музейную пощадь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение Королевского алмазного центра
  • Билеты на круиз по каналам
Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения. Городской налог 2
  • 5 евро с человека
  • Оплачивается на месте гиду
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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