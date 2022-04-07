Индивидуальная экскурсия по ночному Амстердаму

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Индивидуальная экскурсия по ночному Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по ночному Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по ночному Амстердаму
Индивидуальная экскурсия по ночному Амстердаму

Что вас ожидает 🤩

  • Район Красных фонарей
  • Первая торговая площадь города XV века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Ночная жизнь в Амстердаме одна из самых неистовых и известных во всей Европе: город является любимым местом для многих, кто приезжают сюда для развлечения и отдыха.

Экскурсия включает посещение района Красных фонарей, осмотр одной из старейших частей города (один из двух оставшихся деревянных домиков средневековья) и первой торговой площади 15 в.

Архитектура Амстердама очень выразительна, с запоминающимися каналами и узкими цветными домиками. Исторический центр города кажется игрушечным, словно размалеванным детскими красками. В городе очень легкая расслабленная атмосфера и там приятно просто гулять, никуда не торопясь

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Район Красных фонарей, первую торговую площадь города XV века.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа экскурсии не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Городской налог 2
  • 5 евро с человека
  • Оплачивается на месте гиду
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 20:00

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