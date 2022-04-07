Ночная жизнь в Амстердаме одна из самых неистовых и известных во всей Европе: город является любимым местом для многих, кто приезжают сюда для развлечения и отдыха.

Экскурсия включает посещение района Красных фонарей, осмотр одной из старейших частей города (один из двух оставшихся деревянных домиков средневековья) и первой торговой площади 15 в.

Архитектура Амстердама очень выразительна, с запоминающимися каналами и узкими цветными домиками. Исторический центр города кажется игрушечным, словно размалеванным детскими красками. В городе очень легкая расслабленная атмосфера и там приятно просто гулять, никуда не торопясь

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.