Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Объедините прогулку по каналам с посещением музея — это отличный способ исследовать город
Пройдите в Рейксмюсеум без очереди, чтобы избежать длительного ожидания
Осмотрите достопримечательности Амстердама во время круиза по его знаменитым каналам
Компания Amsterdam Canal Cruises находится в одном из красивейших районов Амстердама, Де Пейп. Этот квартал однозначно стоит посетить, ведь вас ждет множество экзотических магазинов, рестораны с международной кухней, популярный рынок Альберт Кёйп и самые знаменитые музеи в мире. Amsterdam Canal Cruises дает вам возможность объединить прогулку по каналам и визит в один из этих музеев. С комбинированными билетами вы не только получите скидку, но и сможете миновать очереди в Рейксмюсеум и музей Ван Гога. Это способ сэкономить деньги и, что не менее важно, время.
Как это работает?
Вы можете купить комбинированный билет на выбор на этом сайте. Этот билет «2 в 1» позволяет вам пройти в Рейксмюсеум и совершить прогулку по каналам Амстердама.
Ответы на вопросы
Что входит
75-минутный круиз по каналам из списка всемирного наследия ЮНЕСКО с аудиогидом на 21 языке
Снэк-бокс (при выборе соответствующего варианта)
Вход в Рейксмюсеум
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Подтверждение будет получено при бронировании
Это бронирование с невозвращаемой оплатой
Клиентам, возможно, придется стоять в очереди в очереди в Рейксмузеум
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Anthony
5 сен 2018
Напоминание от Компании рано утром, к счастью, мы были хорошо организованы и осведомлены о бронировании, однако это идеальное напоминание и с благодарностью получено. Для начала мы пошли в Рейксмузеум, представили наши онлайн-формы бронирования, отсканировали и пошли. Этажи разделены на отдельные эпохи, очень хорошо продуманные с лестницей или лифтом и хорошо подписанные. Некоторые прекрасные произведения искусства выставлены известными и менее известными художниками, в основном голландскими художниками, но также выставлены работы других национальностей. Безусловно, обязательно посетите в Амстердаме, и я, безусловно, рекомендую Получить ваш гид.
W
William
9 июля 2018
Круиз по каналу 60 минут был очень приятным. Шкипер даже высадил нас в музее. Музей был превосходным. Мы использовали аудиогид, чтобы найти «основные моменты». Это было очень информативно, но нам было довольно трудно понять его направление вокруг музея. Поэтому мы должны были продолжать спрашивать очень дружелюбный персонал.
О
Олеся
21 фев 2017
очень понравилась поездка, спасибо
Ещё 403 отзыва
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