Компания Amsterdam Canal Cruises находится в одном из красивейших районов Амстердама, Де Пейп. Этот квартал однозначно стоит посетить, ведь вас ждет множество экзотических магазинов, рестораны с международной кухней, популярный рынок Альберт Кёйп и самые знаменитые музеи в мире. Amsterdam Canal Cruises дает вам возможность объединить прогулку по каналам и визит в один из этих музеев. С комбинированными билетами вы не только получите скидку, но и сможете миновать очереди в Рейксмюсеум и музей Ван Гога. Это способ сэкономить деньги и, что не менее важно, время.

Как это работает?

Вы можете купить комбинированный билет на выбор на этом сайте. Этот билет «2 в 1» позволяет вам пройти в Рейксмюсеум и совершить прогулку по каналам Амстердама.