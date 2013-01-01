Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

Делфт — город-сказка… всё, как и четыре столетия назад. Гаага — парламентская столица ⭐️ Нидерландов, город 🏙️ королей и дипломатов.

В Делфте есть знаменитая рыночная площадь, облик которой не сильно изменился с XV в.

Дома патрициев на канале Ауде Делфт, падающая башня Старой церкви, в которой похоронены Вермеер — автор знаменитой «Девушки с жемчужной сережкой» и ученый Левенгук, подаривший нам микроскоп и перевернувший представления о биологии.

Новая церковь ⛪, в которой покоятся бывшие короли и принцы Оранские-Нассау, великолепная ратуша — памятник архитектуры эпохи Возрождения, ставшая дворцом бракосочетания, знаменитая фабрика Делфтской керамики, голубым фаянсом которой был когда-то очарован Пётр I.

В Гааге работала и живет бывшая королева Беатрикс, а с 2013 года нынешний король Виллем-Александр. Гаагу по праву называют городом дипломатов — здесь находятся Международный арбитражный суд и Европейский суд по правам человека. Гаага считается городом замков и музеев, тем не менее облик города вполне современен, благодаря стремящимся ввысь небоскребам.

Гаага практически сливается с пригородом Схевенингеном и выходит к морю. Это еще более усиливает необычное очарование города, с одной стороны современного, с другой стороны, старинного и аристократического, почти города-сада благодаря обилию общественных и частных парков 🌳, украшающих его.

У Вас будет возможность прогуляться 👣 по бульвару Схевенингена, посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной или отведать знаменитую голландскую селедку прямо на берегу моря 🌊 когда-то независимая рыбацкая деревушка сегодня является лучшим и красивейшим пляжем не только Голландии, но и всего Бенилюкса. Курорт еще часто называют Северной Ривьерой.