4 отзыва оставили туристы

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Красный, зеленый и северный Амстердам!

Заглянуть в квартал красных фонарей и исследовать район Amsterdam Noord

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 🚩Встреча — Amsterdam Centraal
  • Заказать экскурсию

45 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Egor
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Egor – Гид в Амстердаме
Во время дружеской прогулки вы побываете в самых необычных местах Амстердама.

Избегая лишнего формализма, мы будем наслаждаться городом так, как делают это местные жители.

Прогуляемся по нетривиальному району Amsterdam Noord и переулкам квартала Де Валлен, посмотрим местные кофешопы и даже зайдем в институт кино 🎥.
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!

Что вас ожидает

Простиутки и наркопотребители, которых уважают
Мы пройдемся по старинному району красных фонарей, где вы узнаете историю легализации проституции и поймете, чем она выгодна современным Нидерландам. Вы увидите секс-работниц и оцените условия, в которых они трудятся, услышите больше об особенностях их профессии и правах, которые им гарантирует законодательство. В квартале Де Валлен также расположено множество кофешопов, где продают марихуану. Я расскажу об отношении горожан и властей к наркотикам, опиумном законе и политике терпимости. А после проведу вас к особенному театру «Розовый слоник», актеры которого совокупляются друг с другом на сцене. Перескажу сюжеты нескольких номеров и, возможно, вдохновлю на посещение этого культового места!

Прогулка на пароме и район Amsterdam Noord
От Центрального вокзала Амстердама до его Северной части мы доберемся на бесплатном городском пароме. Там вы увидите башню A’DAM Lookout с самыми высокими в мире качелями и превосходной обзорной площадкой (можно подняться по желанию, вход оплачивается отдельно). Мы посмотрим на необычное здание театра и оценим интерьер Нидерландского института кино EYE. А еще я покажу вам шлюзы начала 19 века, которые регулируют уровень воды в каналах и защищают Амстердам от наводнения.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!
Красный, зеленый и северный Амстердам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Amsterdam Centraal.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Egor
Egor
Я юрист по образованию, живу в Нидерландах уже год. За это время объездил страну буквально вдоль и поперёк. Она впечатляет своей самобытностью и аутентичностью, стремлением сохранить свою культурную идентичность и демонстрацией передовых решений всему миру. В данный момент я изучаю нидерландский язык, а также историю и культуру, политическое устройство страны, менталитет её населения. Знания этих аспектов позволят лучше понять общество и самому стать его полноценной частью. Я провожу прогулки в таком формате, как если бы гулял со своими друзьями и с энтузиазмом рассказывал им о городе, стране и интересных фактах, показывая места, которых обычный турист на своей карте не найдёт.
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4 отзыва оставили туристы

23 декабря 2019
Вечерняя экскурсия по Амстердаму с Егором превзошла наши ожидания. Мы выбрали ее в дополнение к традиционной пешей экскурсии с гидом и не прогадали. Более неформальное общение, личный взгляд на ночную жизнь Амстердама и необычный маршрут оставили яркие воспоминания. Даже не верится, как много мы успели увидеть и обсудить. Искренне благодарны и рекомендуем всем, кто хочет слушать не только даты и исторические факты, но и интересные интерпретации прошлых событий, а также пройти по менее тривиальному маршруту.
14 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, индивидуально, неформально и легко. Впервые была в Амстердаме и такой формат экскурсии был для меня наиболее оптимален.
31 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Советуем. Егор показал все знаковые места вечернего Амстердама (мы заказали экскурсию вечером).
Игорь
31 октября 2019
Очень доволен ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсией! Егор - начинающий, но очень талантливый экскурсовод, который показал и рассказал не стандартный набор всем известных мест, переполненных туристами, а показал места глазами, человека живущего в этом городе и всё это с учётом ваших интересов. Короче - ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ!👍

Egor проводит ещё 1 экскурсию

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