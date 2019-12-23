4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Простиутки и наркопотребители, которых уважают

Мы пройдемся по старинному району красных фонарей, где вы узнаете историю легализации проституции и поймете, чем она выгодна современным Нидерландам. Вы увидите секс-работниц и оцените условия, в которых они трудятся, услышите больше об особенностях их профессии и правах, которые им гарантирует законодательство. В квартале Де Валлен также расположено множество кофешопов, где продают марихуану. Я расскажу об отношении горожан и властей к наркотикам, опиумном законе и политике терпимости. А после проведу вас к особенному театру «Розовый слоник», актеры которого совокупляются друг с другом на сцене. Перескажу сюжеты нескольких номеров и, возможно, вдохновлю на посещение этого культового места!

Прогулка на пароме и район Amsterdam Noord

От Центрального вокзала Амстердама до его Северной части мы доберемся на бесплатном городском пароме. Там вы увидите башню A’DAM Lookout с самыми высокими в мире качелями и превосходной обзорной площадкой (можно подняться по желанию, вход оплачивается отдельно). Мы посмотрим на необычное здание театра и оценим интерьер Нидерландского института кино EYE. А еще я покажу вам шлюзы начала 19 века, которые регулируют уровень воды в каналах и защищают Амстердам от наводнения.