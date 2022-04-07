Мельницы и Волендам

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Мельницы и Волендам
Мельницы и Волендам
Мельницы и Волендам
Мельницы и Волендам
Мельницы и Волендам

Что вас ожидает 🤩

  • Заансе Сханс
  • Волендам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мы предлагаем вам обзорную экскурсия по Заанской деревушке Зансе Сханс(Zaanse Schans), где еще в 16 веке морские гезы сопротивлялись осаде испанцев. Теперь это музей под открытым небом.

На территории музея расположены образцы голландского деревянного зодчества XVII—XVIII веков, в том числе ветряные мельницы. В некоторых домах расположились музеи, магазины, однако большинство из них заселены. Здания были перевезены из разных уголков страны в конце 60-х годов XX века. В музее можно посетить мастерскую по изготовлению традиционной голландской обуви, старинную сыроварню и мельницы, которые были отреставрированы и функционируют до сих пор.

Далее экскурсия проследует по рыболовецкой деревушке Волендам, расположенной на берегу бывшего Южного моря. Первоначально Волендам служил гаванью для расположенного неподалёку города Эдам. Однако впоследствии Эдам обзавёлся собственной гаванью благодаря прорытому до Зёйдерзе каналу. В связи с этим Волендам стал заселяться фермерами и рыбаками. В настоящее время является международным туристическим аттракционом, знакомящим туристов с жизнью голландских рыбаков в старину. В порту Волендама находится множество рыбацких судов различных типов. В гавани, прямо с кораблей, можно купить рыбу.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Музей деревянных башмаков – кломпов, сыроварни, жителей города в традиционной одежде.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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