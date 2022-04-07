Мы предлагаем вам обзорную экскурсия по Заанской деревушке Зансе Сханс(Zaanse Schans), где еще в 16 веке морские гезы сопротивлялись осаде испанцев. Теперь это музей под открытым небом.

На территории музея расположены образцы голландского деревянного зодчества XVII—XVIII веков, в том числе ветряные мельницы. В некоторых домах расположились музеи, магазины, однако большинство из них заселены. Здания были перевезены из разных уголков страны в конце 60-х годов XX века. В музее можно посетить мастерскую по изготовлению традиционной голландской обуви, старинную сыроварню и мельницы, которые были отреставрированы и функционируют до сих пор.

Далее экскурсия проследует по рыболовецкой деревушке Волендам, расположенной на берегу бывшего Южного моря. Первоначально Волендам служил гаванью для расположенного неподалёку города Эдам. Однако впоследствии Эдам обзавёлся собственной гаванью благодаря прорытому до Зёйдерзе каналу. В связи с этим Волендам стал заселяться фермерами и рыбаками. В настоящее время является международным туристическим аттракционом, знакомящим туристов с жизнью голландских рыбаков в старину. В порту Волендама находится множество рыбацких судов различных типов. В гавани, прямо с кораблей, можно купить рыбу.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.