Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Групповая экскурсия в Амстердаме

Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама

Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы.

К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Ближайшие даты:
4
апр
11
апр
18
апр
25
апр
2
мая
9
мая
16
мая
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Аутентичные магазины

Сперва мы отправимся в первый магазинчик Альберта Хайна — именно здесь началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. Вы откроете невероятные секреты магазинчика и узнаете об удивительных изобретениях, которые в 19 веке помогали предприимчивым голландцам отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Секреты старинных мельниц

Прогуливаясь вдоль реки, мы заглянем в ветряки со специями и отыщем единственную мельницу, на которой до сих пор изготавливают масляные краски по секретному рецепту, передающемуся по наследству. Вы узнаете, из чего делали краски во времена Рембрандта, и как с этим производством связана Россия. В каждой из мельниц вы рассмотрите их внутреннее устройство, сможете подняться наверх, окинуть взглядом окрестности с высоты и прикупить местные сувениры.

Колоритные бренды Голландии

Вы понаблюдаете за пасущимися овечками, покормите козочек, а затем и сами подкрепитесь местными сырами и отменной фермерской горчицей. Кстати, мы расскажем, какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам. Затем заглянем в музей кломпов: вы увидите, как вырезают деревянные башмачки, рассмотрите свадебные кломпы, кломпы-коньки, кломпы к фрачной паре, вечернему платью и даже в расцветках последней коллекции Dr. Martens!

Организационные детали

  • Свяжитесь, пожалуйста, с нами до бронирования, если вас 1-2 человека
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы встретимся около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем в Зансе-Сханс на поезде. Экскурсия начнется уже в Заансе-Сханс.
  • Продолжительность экскурсии указана без учета дороги. Дорога занимает около 15-20 минут.

После экскурсии можно будет остаться гулять в деревне, или же гид довезет вас обратно в Амстердам:)

в четверг в 10:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Заансе-Сханс
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеВыездныеЗаансе-СхансМельницы

Похожие туры из Амстердама

Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
51 отзыв
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Amsterdam Centraal Station
Завтра
4 апр
5 апр
6 апр
от 250 за всё до 7 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Amsterdam center station
Сегодня
3 апр
4 апр
5 апр
185 за всё до 8 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
по договоренности
Завтра
3 апр
4 апр
5 апр
от 338 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Амстердаме
ХорошоТам