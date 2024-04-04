Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.

Описание

Что вас ожидает

Аутентичные магазины

Сперва мы отправимся в первый магазинчик Альберта Хайна — именно здесь началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. Вы откроете невероятные секреты магазинчика и узнаете об удивительных изобретениях, которые в 19 веке помогали предприимчивым голландцам отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Секреты старинных мельниц

Прогуливаясь вдоль реки, мы заглянем в ветряки со специями и отыщем единственную мельницу, на которой до сих пор изготавливают масляные краски по секретному рецепту, передающемуся по наследству. Вы узнаете, из чего делали краски во времена Рембрандта, и как с этим производством связана Россия. В каждой из мельниц вы рассмотрите их внутреннее устройство, сможете подняться наверх, окинуть взглядом окрестности с высоты и прикупить местные сувениры.

Колоритные бренды Голландии

Вы понаблюдаете за пасущимися овечками, покормите козочек, а затем и сами подкрепитесь местными сырами и отменной фермерской горчицей. Кстати, мы расскажем, какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам. Затем заглянем в музей кломпов: вы увидите, как вырезают деревянные башмачки, рассмотрите свадебные кломпы, кломпы-коньки, кломпы к фрачной паре, вечернему платью и даже в расцветках последней коллекции Dr. Martens!

Организационные детали

Свяжитесь, пожалуйста, с нами до бронирования, если вас 1-2 человека

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Мы встретимся около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем в Зансе-Сханс на поезде. Экскурсия начнется уже в Заансе-Сханс.

Продолжительность экскурсии указана без учета дороги. Дорога занимает около 15-20 минут.

После экскурсии можно будет остаться гулять в деревне, или же гид довезет вас обратно в Амстердам:)