Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе

Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама

Anastasia
Anastasia – представитель из Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы.

К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

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Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе

Что вас ожидает

Аутентичные магазины
Сперва мы отправимся в первый магазинчик Альберта Хайна — именно здесь началась история 📖 одной из лучших сетей супермаркетов мира. Вы откроете невероятные секреты магазинчика и узнаете об удивительных изобретениях, которые в 19 веке помогали предприимчивым голландцам отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Секреты старинных мельниц
Прогуливаясь вдоль реки, мы заглянем в ветряки со специями и отыщем единственную мельницу, на которой до сих пор изготавливают масляные краски по секретному рецепту, передающемуся по наследству. Вы узнаете, из чего делали краски во времена Рембрандта, и как с этим производством связана Россия. В каждой из мельниц вы рассмотрите их внутреннее устройство, сможете подняться наверх, окинуть взглядом окрестности с высоты и прикупить местные сувениры 🎁.

Колоритные бренды Голландии
Вы понаблюдаете за пасущимися овечками, покормите козочек, а затем и сами подкрепитесь местными сырами и отменной фермерской горчицей. Кстати, мы расскажем, какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам. Затем заглянем в музей 🖼 кломпов: вы увидите, как вырезают деревянные башмачки, рассмотрите свадебные кломпы, кломпы-коньки, кломпы к фрачной паре, вечернему платью и даже в расцветках последней коллекции Dr. Martens!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы встретимся около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем в Зансе-Сханс на поезде 🚂. Экскурсия ⛳ начнется уже в Заансе-Сханс.
  • Продолжительность экскурсии 🧭 указана без учета дороги. Дорога занимает около 15-20 минут.

После экскурсии можно будет остаться гулять 👣 в деревне, или же гид довезет вас обратно в Амстердам 😃

Начало и место завершения
🚩 в Заансе-Сханс
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе

Экскурсия проводится в пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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