Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Аутентичные магазины

Сперва мы отправимся в первый магазинчик Альберта Хайна — именно здесь началась история 📖 одной из лучших сетей супермаркетов мира. Вы откроете невероятные секреты магазинчика и узнаете об удивительных изобретениях, которые в 19 веке помогали предприимчивым голландцам отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Секреты старинных мельниц

Прогуливаясь вдоль реки, мы заглянем в ветряки со специями и отыщем единственную мельницу, на которой до сих пор изготавливают масляные краски по секретному рецепту, передающемуся по наследству. Вы узнаете, из чего делали краски во времена Рембрандта, и как с этим производством связана Россия. В каждой из мельниц вы рассмотрите их внутреннее устройство, сможете подняться наверх, окинуть взглядом окрестности с высоты и прикупить местные сувениры 🎁.

Колоритные бренды Голландии

Вы понаблюдаете за пасущимися овечками, покормите козочек, а затем и сами подкрепитесь местными сырами и отменной фермерской горчицей. Кстати, мы расскажем, какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам. Затем заглянем в музей 🖼 кломпов: вы увидите, как вырезают деревянные башмачки, рассмотрите свадебные кломпы, кломпы-коньки, кломпы к фрачной паре, вечернему платью и даже в расцветках последней коллекции Dr. Martens!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Мы встретимся около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем в Зансе-Сханс на поезде 🚂. Экскурсия ⛳ начнется уже в Заансе-Сханс.

Продолжительность экскурсии 🧭 указана без учета дороги. Дорога занимает около 15-20 минут.

После экскурсии можно будет остаться гулять 👣 в деревне, или же гид довезет вас обратно в Амстердам 😃