Tripster проводит ещё 2 экскурсии

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Мультикарта в Амстердаме

Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам

  • 🎫Билеты для посещения
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — офис «I amsterdam» в Амстердаме
  • Купить билеты

65 за билет

Tripster
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Tripster – представитель в Амстердаме
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города.

Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме

Что вы получите

  • Мультикарту, по которой возможен вход без очереди в лучшие музеи и достопримечательности Амстердама, Харлема, Заансе Сханс, Волендама, Маркена, Муйдена и Энкхейзена
  • Бесплатный круиз по каналу
  • Скидки и специальные предложения в партнерских магазинах, ресторанах, кафе
  • Подробную карту города
  • Безлимитный проезд на общественном транспорте GVB в Амстердаме (метро, трамвай, автобус)

Как воспользоваться билетом

1. В выбранный день обратитесь в один из следующих офисов «I amsterdam»:

— Информационно-справочный центр «I amsterdam» напротив выхода из станции Amsterdam Central (Visitor Information Centre, Stationsplein, 10, белое здание перед Центральным Вокзалом). Открыт ежедневно с 09:00 до 17:00.
— Фирменный магазин «I amsterdam» в павильоне IJ-hal на центральном вокзале (задняя часть вокзала, северный вход). Открыт с понедельника по среду и в пятницу с 08:00 до 19:00, с четверга по субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье с 09:00 до 18:00.
— Информационно-справочный центр «I amsterdam» в аэропорту Схипхол (Schiphol Plaza), в зале номер 2. Открыт ежедневно с 07:00 до 22:00.

2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику пункта и получите карточку «I amsterdam City Card»
3. Если вы планируете посетить Музей ван Гога, при получении карты обязательно забронируйте дату и время — чтобы не стоять в очереди
4. Безлимит на посещение музеев активируется после первого посещения музея, а общественного транспорта — при первой поездке. Каждый из безлимитов действует в течение выбранного периода.

Важная информация

  • Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Что можно посетить

  • Зоопарк ARTIS Zoo
  • Музей Винсента ван Гога
  • Рейксумзеум (Rijksmuseum)
  • Музей Стеделейк
  • Эрмитаж на Амстеле и выставку «Портреты Золотого века»
  • Стадион Йохан Кройф Арена
  • Музей науки NEMO
  • Церковь Nieuwe Kerk
  • Музей судоходства
  • Еврейский Культурный Квартал
  • Музей Тропиков
  • Музей микроорганизмов ARTIS Micropia
  • Замок Мёйдерслот
  • Исторический музей Амстердама
  • Дом-музей Рембрандта
  • Музей каналов
  • Музей-корабль Музей Het Schip
  • Филиал Эрмитажа на Амстеле Outsider Art Museum с работами художников, страдающих психическими заболеваниями
  • Музей сумок
  • Музей современного искусства «Cobra»
  • Музей фотографии
  • Амстердамский музей движения Сопротивления
  • Церковь на чердаке Ons ‘Lieve Heer op Solder
  • Музей кино и архив
  • Археологический музей Алларда Пирсона
  • Музей Библии
  • Музей голландского костюма
  • Музей курительных трубок
  • Музей бриллиантов
  • Старая Церковь Oude Kerk
  • Дом-музей семьи Виллет-Холтхаузен
  • Ботанический сад
  • Музей механического пианино Geelvinck Pianola
  • Дом-музей семьи Ван Лон
  • Музей фотографии в особняке Huis Marseille
  • Музей действующей ветряной мельницы The Sloten Windmill и мастерскую по изготовлению бочек
  • Музей погребальных ритуалов Tot Zover
  • Центральный городской архив Амстердама
  • Мемориальный музей Эдуарда Деккера (Мультатули)
  • Музей Тюльпанов
  • Плавучий дом-музей Houseboat
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме
Мультикарта в Амстердаме

Доступно ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

  • Место встречи для начала — офис «I amsterdam» в Амстердаме.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
15 за билет
1 час
Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
Музей истории Амстердама — это целый архитектурный комплекс XVI века с внутренними двориками и современными пристройками. Старинная живопись, фотографии, предметы городского быта, костюмы, интерактивные экраны со старой хроникой, макеты и точные копии городских интерьеров — экспонаты перенесут вас в прошлое и познакомят с местным колоритом!
Билеты в Рейксмузеум без очередиБилеты в Рейксмузеум без очередиБилеты в Рейксмузеум без очереди
21 за билет
1 час
1 отзыв
Познакомиться с шедеврами Рембрандта, Вермеера и других голландских мастеров, минуя толпы туристов
В Рейксмузеум перед вами предстанут 8000 живописных полотен, 80 галерей и 800 лет истории голландского искусства. Избежав очереди, вы пройдете к культовым картинам «Ночной дозор» Рембрандта, «Доярка» Вермеера и другим шедеврам Золотого века, а также рассмотрите потрясающие коллекции оружия и моделей кораблей.

Экскурсии по музеям Амстердама

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Гастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
230 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведомПолучить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
169 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Повседневная жизнь Голландии XVII века в картинах Rijksmuseum
Я научу вас читать картины голландских художников Золотого Века и расскажу, чем жили, во что одевались, что ели и как проводили время строители и обитатели домов, которые и сегодня окружают любого попадающего в центр Амстердама. Без подготовки разобраться в значении многих артефактов тяжело, но с правильным проводником прогулка по музею принесет вам много удовольствия.
Необычные музеи АмстердамаНеобычные музеи АмстердамаНеобычные музеи Амстердама
180 за экскурсию
3 часа
Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы
Предлагаю вам прогуляться по нетуристической части Амстердама. Моя авторская гурманско-музейная прогулка придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории. Это отличный способ узнать много нового о городе, не отказывая себе в маленьких удовольствиях по пути.
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке. Недаром его называют Золотым.

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65 за билет
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