Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Что вы получите
- Мультикарту, по которой возможен вход без очереди в лучшие музеи и достопримечательности Амстердама, Харлема, Заансе Сханс, Волендама, Маркена, Муйдена и Энкхейзена
- Бесплатный круиз по каналу
- Скидки и специальные предложения в партнерских магазинах, ресторанах, кафе
- Подробную карту города
- Безлимитный проезд на общественном транспорте GVB в Амстердаме (метро, трамвай, автобус)
Как воспользоваться билетом
1. В выбранный день обратитесь в один из следующих офисов «I amsterdam»:
— Информационно-справочный центр «I amsterdam» напротив выхода из станции Amsterdam Central (Visitor Information Centre, Stationsplein, 10, белое здание перед Центральным Вокзалом). Открыт ежедневно с 09:00 до 17:00.
— Фирменный магазин «I amsterdam» в павильоне IJ-hal на центральном вокзале (задняя часть вокзала, северный вход). Открыт с понедельника по среду и в пятницу с 08:00 до 19:00, с четверга по субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье с 09:00 до 18:00.
— Информационно-справочный центр «I amsterdam» в аэропорту Схипхол (Schiphol Plaza), в зале номер 2. Открыт ежедневно с 07:00 до 22:00.
2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику пункта и получите карточку «I amsterdam City Card»
3. Если вы планируете посетить Музей ван Гога, при получении карты обязательно забронируйте дату и время — чтобы не стоять в очереди
4. Безлимит на посещение музеев активируется после первого посещения музея, а общественного транспорта — при первой поездке. Каждый из безлимитов действует в течение выбранного периода.
Важная информация
- Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника латиницей, как в загранпаспорте
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Что можно посетить
- Зоопарк ARTIS Zoo
- Музей Винсента ван Гога
- Рейксумзеум (Rijksmuseum)
- Музей Стеделейк
- Эрмитаж на Амстеле и выставку «Портреты Золотого века»
- Стадион Йохан Кройф Арена
- Музей науки NEMO
- Церковь Nieuwe Kerk
- Музей судоходства
- Еврейский Культурный Квартал
- Музей Тропиков
- Музей микроорганизмов ARTIS Micropia
- Замок Мёйдерслот
- Исторический музей Амстердама
- Дом-музей Рембрандта
- Музей каналов
- Музей-корабль Музей Het Schip
- Филиал Эрмитажа на Амстеле Outsider Art Museum с работами художников, страдающих психическими заболеваниями
- Музей сумок
- Музей современного искусства «Cobra»
- Музей фотографии
- Амстердамский музей движения Сопротивления
- Церковь на чердаке Ons ‘Lieve Heer op Solder
- Музей кино и архив
- Археологический музей Алларда Пирсона
- Музей Библии
- Музей голландского костюма
- Музей курительных трубок
- Музей бриллиантов
- Старая Церковь Oude Kerk
- Дом-музей семьи Виллет-Холтхаузен
- Ботанический сад
- Музей механического пианино Geelvinck Pianola
- Дом-музей семьи Ван Лон
- Музей фотографии в особняке Huis Marseille
- Музей действующей ветряной мельницы The Sloten Windmill и мастерскую по изготовлению бочек
- Музей погребальных ритуалов Tot Zover
- Центральный городской архив Амстердама
- Мемориальный музей Эдуарда Деккера (Мультатули)
- Музей Тюльпанов
- Плавучий дом-музей Houseboat