Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Что вы получите

Мультикарту, по которой возможен вход без очереди в лучшие музеи и достопримечательности Амстердама, Харлема, Заансе Сханс, Волендама, Маркена, Муйдена и Энкхейзена

Бесплатный круиз по каналу

Скидки и специальные предложения в партнерских магазинах, ресторанах, кафе

Подробную карту города

Безлимитный проезд на общественном транспорте GVB в Амстердаме (метро, трамвай, автобус)

Как воспользоваться билетом

1. В выбранный день обратитесь в один из следующих офисов «I amsterdam»:

— Информационно-справочный центр «I amsterdam» напротив выхода из станции Amsterdam Central (Visitor Information Centre, Stationsplein, 10, белое здание перед Центральным Вокзалом). Открыт ежедневно с 09:00 до 17:00.

— Фирменный магазин «I amsterdam» в павильоне IJ-hal на центральном вокзале (задняя часть вокзала, северный вход). Открыт с понедельника по среду и в пятницу с 08:00 до 19:00, с четверга по субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье с 09:00 до 18:00.

— Информационно-справочный центр «I amsterdam» в аэропорту Схипхол (Schiphol Plaza), в зале номер 2. Открыт ежедневно с 07:00 до 22:00.

2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику пункта и получите карточку «I amsterdam City Card»

3. Если вы планируете посетить Музей ван Гога, при получении карты обязательно забронируйте дату и время — чтобы не стоять в очереди

4. Безлимит на посещение музеев активируется после первого посещения музея, а общественного транспорта — при первой поездке. Каждый из безлимитов действует в течение выбранного периода.

Важная информация

Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых

Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Что можно посетить