Музей мадам Тюссо в Амстердаме

Познакомьтесь со знаменитостями, политиками и другими людьми в самом сердце Амстердама

4.6
516 отзывов
В группе
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Надоело уклоняться от злых велосипедистов, когда вы невольно бродите по велосипедным дорожкам Амстердама? Погрузитесь в мир блеска и гламура в музее мадам Тюссо в Амстердаме и познакомьтесь с сотнями восковых фигур знаменитых и исторических личностей, а также популярных вымышленных персонажей.
Посмотрите, как в музее сочетаются многовековая техника восковых фигур и передовые современные технологии, чтобы оживить очаровательные декорации и галереи. Кто знает; может быть, когда-нибудь здесь будет твое собственное изображение!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прием в музей мадам Тюссо в Амстердаме
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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