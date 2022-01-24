Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Надоело уклоняться от злых велосипедистов, когда вы невольно бродите по велосипедным дорожкам Амстердама? Погрузитесь в мир блеска и гламура в музее мадам Тюссо в Амстердаме и познакомьтесь с сотнями восковых фигур знаменитых и исторических личностей, а также популярных вымышленных персонажей.
Посмотрите, как в музее сочетаются многовековая техника восковых фигур и передовые современные технологии, чтобы оживить очаровательные декорации и галереи. Кто знает; может быть, когда-нибудь здесь будет твое собственное изображение!
Ответы на вопросы
Что входит
Прием в музей мадам Тюссо в Амстердаме
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.