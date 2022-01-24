Надоело уклоняться от злых велосипедистов, когда вы невольно бродите по велосипедным дорожкам Амстердама? Погрузитесь в мир блеска и гламура в музее мадам Тюссо в Амстердаме и познакомьтесь с сотнями восковых фигур знаменитых и исторических личностей, а также популярных вымышленных персонажей.

Посмотрите, как в музее сочетаются многовековая техника восковых фигур и передовые современные технологии, чтобы оживить очаровательные декорации и галереи. Кто знает; может быть, когда-нибудь здесь будет твое собственное изображение!