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Современный музей современного искусства Амстердама (Moco) расположен на территории особняка Villa Alsberg, построенного в 1904 году, в самом сердце Музейной площади Амстердама. Полюбуйтесь более чем 50 оригинальными работами Бэнкси рядом с работами первопроходцев в мире искусства, такими как Кусама, Рой Лихтенштейн, Дали и другие! В музее также представлены постоянно вращающиеся выставки.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на выставку Moco и Banksy
Вход на временные выставки
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