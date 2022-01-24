Музей Moco - выставка Бэнкси

Посмотрите оригинальные работы Бэнкси и другие современные и постмодернистские жемчужины.

4.8
654 отзыва
Входной билет
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
Музей Moco - выставка Бэнкси
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Современный музей современного искусства Амстердама (Moco) расположен на территории особняка Villa Alsberg, построенного в 1904 году, в самом сердце Музейной площади Амстердама. Полюбуйтесь более чем 50 оригинальными работами Бэнкси рядом с работами первопроходцев в мире искусства, такими как Кусама, Рой Лихтенштейн, Дали и другие! В музее также представлены постоянно вращающиеся выставки.

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Что входит
  • Вход на выставку Moco и Banksy
  • Вход на временные выставки
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