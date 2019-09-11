1 отзыв оставили туристы

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На шлюпке по каналам Амстердама

Полюбоваться городом с самого лучшего и красивого ракурса и понять его уникальность

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Nassaukade 69
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Артем
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Артем – экскурсионное агентство в Амстердаме
Союз земли и воды — это проклятие или достояние Амстердама? Мы попробуем ответить на этот вопрос.

Вы увидите знаковые места голландской столицы — бывший порт, Квартал красных фонарей, морской музей и четвёрку больших каналов.

Мы расскажем о дурной славе города, его нынешнем «лице» и знаменитой Ост-Индской компании.

Вы погрузитесь в хроники Амстердама и поймёте, чем морская стихия стала для Голландии.
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама

Что вас ожидает

Познакомиться с судьбой Амстердама
Наше путешествие начнётся на реке Амстел, откуда зародился город. Вы узнаете, когда построили первое рыбацкое поселение и какие ещё объекты были здесь на протяжении истории. Мы проплывем Красные фонари, и вы услышите, почему злачный район появился именно на этом месте. В Еврейском квартале расскажем, как изменила его Вторая мировая война, а в парковой зоне вы разберётесь, кто планировал жить здесь в прошлом и чем славится этот Ботанический сад в настоящем. Не пропустим мы и четвёрку больших каналов, где поговорим о том, как и когда их построили.

Понять значение моря для Нидерландов
Бывший амстердамский порт откроет морскую страницу голландской биографии. Мы покажем, что находится на месте гавани теперь, и поясним, какую роль в жизни города она сыграла. Морской музей и его главный экспонат — реплика торгового судна 18 столетия — погрузят в Золотой век Голландии. Мы обсудим, как Ост-Индская компания подчинила себе море и почему нидерландцы добились монополий на торговлю важными товарами — чёрным перцем, шёлком, фосфором и сахаром. Вы узнаете, каким образом небольшое королевство успевало бороздить весь мировой океан и что такое «голландская торговая жилка».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Прогулка пройдёт на электрической шлюпке, где комфортно могут разместиться 10 человек
  • В случае плохих погодных условий прогулка может быть отменена или перенесена
  • На борт можно взять закуски и напитки
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама
На шлюпке по каналам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Nassaukade 69.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артем
Артем
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Забудьте все, что вы знали об экскурсиях. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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1 отзыв оставили туристы

11 сентября 2019
Все супер! Без такой экскурсии поездка в Амстердам не имеет смысла! Брали с собой бутылочку шампанского, Николай пришвартовался у магазинчика - купили клубнику, стаканчики и продолжили плавание по каналам. Отличный гид. Супер экскурсия. Амстердам с воды - незабываемые впечатления.

Артем проводит ещё 4 экскурсии

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