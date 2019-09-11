1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Познакомиться с судьбой Амстердама

Наше путешествие начнётся на реке Амстел, откуда зародился город. Вы узнаете, когда построили первое рыбацкое поселение и какие ещё объекты были здесь на протяжении истории. Мы проплывем Красные фонари, и вы услышите, почему злачный район появился именно на этом месте. В Еврейском квартале расскажем, как изменила его Вторая мировая война, а в парковой зоне вы разберётесь, кто планировал жить здесь в прошлом и чем славится этот Ботанический сад в настоящем. Не пропустим мы и четвёрку больших каналов, где поговорим о том, как и когда их построили.

Понять значение моря для Нидерландов

Бывший амстердамский порт откроет морскую страницу голландской биографии. Мы покажем, что находится на месте гавани теперь, и поясним, какую роль в жизни города она сыграла. Морской музей и его главный экспонат — реплика торгового судна 18 столетия — погрузят в Золотой век Голландии. Мы обсудим, как Ост-Индская компания подчинила себе море и почему нидерландцы добились монополий на торговлю важными товарами — чёрным перцем, шёлком, фосфором и сахаром. Вы узнаете, каким образом небольшое королевство успевало бороздить весь мировой океан и что такое «голландская торговая жилка».