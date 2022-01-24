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Окунитесь в волнение, смелость и приключения моряков за последние 500 лет в Национальном морском музее. Посмотрите, как освобождение суши от моря, жестокие морские сражения и торговые пути стали поворотными моментами в истории. И не пропустите новый опыт виртуальной реальности, возвращающий вас в Золотой век!
Ответы на вопросы
Что входит
Беспрепятственный доступ в Национальный морской музей
Доступ на VOC-корабль, который стоит у причала музея
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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