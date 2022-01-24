Национальный морской музей: проход без очереди

Погрузитесь в 500-летнюю морскую историю

4.7
118 отзывов
Входной билет
Национальный морской музей: проход без очереди
Национальный морской музей: проход без очереди
Национальный морской музей: проход без очереди
Национальный морской музей: проход без очереди
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Окунитесь в волнение, смелость и приключения моряков за последние 500 лет в Национальном морском музее. Посмотрите, как освобождение суши от моря, жестокие морские сражения и торговые пути стали поворотными моментами в истории. И не пропустите новый опыт виртуальной реальности, возвращающий вас в Золотой век!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Беспрепятственный доступ в Национальный морской музей
  • Доступ на VOC-корабль, который стоит у причала музея
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