Egor проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Символы города

Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: королевский дворец в неоклассическом стиле, готическую церковь XV века с множеством интересных деталей фасада и музей восковых фигур мадам Тюссо. Мы осмотрим монумент, возведенный в память о жертвах Второй мировой войны, и мимо древних каналов Старого города и Западной церкви дойдем до убежища Анны Франк.

Домашняя атмосфера

После прогулки по историческому центру вас ждет погружение в колорит жилых кварталов. Тихие уютные улочки, дворики и современные детские площадки покажут вам обратную сторону столицы Нидерландов. Я поделюсь любопытными фактами о жизни местных, проведу в интересные места и расскажу об уникальных архитектурных решениях.