Egor проводит ещё 1 экскурсию

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Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам

Прогуляться вдоль каналов к дому Анны Франк, полюбоваться королевским дворцом и уютными двориками

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1 час
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — у стеллы Национального монумента
  • Заказать экскурсию

45 за человека

Egor
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Egor – Гид в Амстердаме
Маршрут построен так, чтобы охватить и главные достопримечательности 🏛️ Амстердама, и его нетуристические уголки.

Как старым друзьям, я расскажу вам об особенностях жизни в столице Нидерландов, местных традициях и обычаях, проведу в любимые места горожан и покажу «кухню изнутри».
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам

Что вас ожидает

Символы города
Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: королевский дворец в неоклассическом стиле, готическую церковь XV века с множеством интересных деталей фасада и музей восковых фигур мадам Тюссо. Мы осмотрим монумент, возведенный в память о жертвах Второй мировой войны, и мимо древних каналов Старого города и Западной церкви дойдем до убежища Анны Франк.

Домашняя атмосфера
После прогулки по историческому центру вас ждет погружение в колорит жилых кварталов. Тихие уютные улочки, дворики и современные детские площадки покажут вам обратную сторону столицы Нидерландов. Я поделюсь любопытными фактами о жизни местных, проведу в интересные места и расскажу об уникальных архитектурных решениях.

Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам
Нетипичный Амстердам: от центра к жилым кварталам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — у стеллы Национального монумента.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Egor
Egor
Я юрист по образованию, живу в Нидерландах уже год. За это время объездил страну буквально вдоль и поперёк. Она впечатляет своей самобытностью и аутентичностью, стремлением сохранить свою культурную идентичность и демонстрацией передовых решений всему миру. В данный момент я изучаю нидерландский язык, а также историю и культуру, политическое устройство страны, менталитет её населения. Знания этих аспектов позволят лучше понять общество и самому стать его полноценной частью. Я провожу прогулки в таком формате, как если бы гулял со своими друзьями и с энтузиазмом рассказывал им о городе, стране и интересных фактах, показывая места, которых обычный турист на своей карте не найдёт.
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