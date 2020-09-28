64 отзыва оставили туристы

Знаменитые «танцующие» и «плавающие» дома. Поговорим о том, как строились Амстердам и его легендарные каналы, чем интересна голландская архитектура и причем здесь Манхэттен.
Красивейший цветочный рынок. Я расскажу, почему тюльпаны легли в основу первой финансовой пирамиды Европы, как в Нидерландах началась «тюльпанная лихорадка» и что можно было купить за одну цветочную луковицу.
Главную площадь Дам. Здесь поговорим о голландских колониях, государственных праздниках и важных событиях из истории 📖 города.
Квартал красных фонарей и кофешопы. Обсудим, действительно ли Амстердам можно назвать «городом греха», откуда взялись кофешопы и в каком возрасте уходят на пенсию «сотрудницы» скандального квартала.
А еще за 1, 5 часа мы заглянем в уникальный амстердамский дворик и разберемся в местном образе жизни: например, почему для голландца так важен велосипед, как есть селедку «по-амстердамски» и какие три вещи умеет делать абсолютно каждый «бюргер».
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Амстердама. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов
Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече на улицах Амстердама!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Очень понравилась экскурсия по центру Амстердама с Кириллом. Кирилл прекрасный рассказчик и отлично знает город, разбирается в мельчайших деталях его истории, ему удалось превратить маршрут в непринуждённую познавательную прогулку по городу с прекрасным собеседником. Спасибо ему огромное!
Виктор
28 сентября 2020
Очень интересно. Очень познавательно. Да что там... блестяще! Рекомендую. Советую. Настаиваю! Спасибо, Кирилл!
Анна
27 сентября 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Замечательно провели вечер в Амстердаме, не выходя из дома! Спасибо tripster за прекрасную идею онлайн-прогулок. Из экскурсии узнали новые факты о стране и городе, рассказ гида был интересным и содержательным. Спасибо Кириллу за знакомство с Амстердамом!
Елена
24 августа 2020
Очень приятная прогулка. И информативная. Гид - хороший рассказчик. Это талант. Рекомендую!
Ирина
4 августа 2020
Полное ощущение присутствия в городе. Время пролетело незаметно. Конечно, советую данную онлайн прогулку.
Елена
3 августа 2020
Экскурсия понравилась! Кирилл очень позитивный гид, легко и не принужденно окунул нас в атмосферу Амстердама. Полтора часа пролетели незаметно, очень захотелось посетить этот город! Приятный формат экскурсии. Нет ощущения телевизора, реальная живая картинка на экране, с остановками в том месте, на что обратить внимание. Спасибо за предоставленную возможность и интересный рассказ.
Александра
3 августа 2020
Потрясающая прогулка! Я очень люблю Амстердам, несколько раз там была и очень хотелось снова окунуться в атмосферу этого города, посмотреть как там сейчас, побродить по этим улочкам. Онлайн-прогулка абсолютно оправдала и даже превзошла мои ожидания. Это было полное погружение, время пролетело незаметно. Огромное спасибо Кириллу за очень увлекательный рассказ. Очень бы хотелось продолжения – подобной онлайн-прогулки с Кириллом по другой части Амстердама, возможно вниз от цветочного рынка к Rijksmuseum через пивоварню Хейнекен и парки с уникальными городскими попугаями и нильскими гусями, а также по пригородам с мельницами и неповторимой спецификой.
Наталья
2 августа 2020
Интересная прогулка, красивый упорядоченный город, интересная архитектура, структурированный материал, смешанные чувства остались- улица красных фонарей, нелегально-легальная торговля и низкийуровень преступности) ) возможно это и есть нормальная жизнь)))) спасибо гиду за увлекательную прогулку 😊
Виктор
15 июля 2020
Второй раз на экскурсии с Кириллом, и второй раз доволен. Рассказ чудесно сочетается с впечатлением от увиденного.
IRINA
14 июля 2020
Понравилась экскурсия по Амстердаму с Кириллом. Он познакомил с Амстердамом действительно небанально, с разных сторон. В небольшой экскурсии сложно дать полное представление об истории, характере города и страны, о его особенностях. Кириллу удалось. Спасибо.
Алина
11 июля 2020
Мне очень понравился такой формат экскурсии. Я словно перенеслась в Амстердам. Видео передаваемое в реальном времени, дополненное содержательным рассказом гида о достопримечательностях и реальной современной жизни голландцев очень увлекает. Кириллу большое спасибо !
Наталия
10 июля 2020
Замечательная экскурсия. Хорошее качество видео, несмотря на дождь. Все было хорошо слышно. Кирилл очень интересно рассказывал и про жизнь в Амстердаме, а не только - посмотрите налево, посмотрите направо! Одна из самых содержательных и увлекательных экскурсий!
Наталия
6 июля 2020
Огромное спасибо! Великолепная прогулка! До сих пор нахожусь под впечатлением! Как-будто реально побывала в Амстердаме !
Alissia
5 июля 2020
С погодой нам, конечно, сегодня не очень повезло: сильный ветер и дождь не самые лучшие попутчики для гида, когда нужно держать зонтик, стабилизатор, рассказывать, успевать читать и отвечать на комментарии, НО Кирилл справился отлично! Конечно, профессионал должен уметь работать в любых условиях, но все-таки задача не из простых. Экскурсия содержательная, по наполнению отлично подойдёт тем, кто ещё не бывал в Амстердаме или Нидерландах. Формат онлайн-экскурсий отличная возможность заглянуть туда, где еще не был или погулять по уже знакомым улицам (как в моем случае). В экскурсии упор делался больше на современную жизнь горожан и мне бы хотелось чуть больше исторической части в беседе. Маршрут построен очень логично, что позволяет ознакомиться с центральной частью города и его основными достопримечательностями. Спасибо, Кирилл и привет вам из солнечной Италии!
Виктория
3 июля 2020
Это была наша первая онлайн-экскурсия, от которой остались только положительные эмоции. Кирилл прекрасно познакомил нас с Амстердамом, показал и рассказал много интересного обо всем, что его окружало во время экскурсии. Был показан отрезок исторического центра Амстердама со всеми достопримечательностями, и плохая погода никак не отразилась на хорошем принятии этой прогулки. Благодарны!