64 отзыва оставили туристы

Что вы увидите и узнаете

Знаменитые «танцующие» и «плавающие» дома . Поговорим о том, как строились Амстердам и его легендарные каналы, чем интересна голландская архитектура и причем здесь Манхэттен.

. Поговорим о том, как строились Амстердам и его легендарные каналы, чем интересна голландская архитектура и причем здесь Манхэттен. Красивейший цветочный рынок . Я расскажу, почему тюльпаны легли в основу первой финансовой пирамиды Европы, как в Нидерландах началась «тюльпанная лихорадка» и что можно было купить за одну цветочную луковицу.

. Я расскажу, почему тюльпаны легли в основу первой финансовой пирамиды Европы, как в Нидерландах началась «тюльпанная лихорадка» и что можно было купить за одну цветочную луковицу. Главную площадь Дам . Здесь поговорим о голландских колониях, государственных праздниках и важных событиях из истории 📖 города.

. Здесь поговорим о голландских колониях, государственных праздниках и важных событиях из истории 📖 города. Квартал красных фонарей и кофешопы. Обсудим, действительно ли Амстердам можно назвать «городом греха», откуда взялись кофешопы и в каком возрасте уходят на пенсию «сотрудницы» скандального квартала.

А еще за 1, 5 часа мы заглянем в уникальный амстердамский дворик и разберемся в местном образе жизни: например, почему для голландца так важен велосипед, как есть селедку «по-амстердамски» и какие три вещи умеет делать абсолютно каждый «бюргер».

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Амстердама. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече на улицах Амстердама!