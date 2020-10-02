22 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

Когда, почему и как Ван Гог пришел к идее посвятить себя искусству. Поговорим о семье художника, его мечте стать проповедником и о том, как живопись изменила его жизнь.

Детально разберем ключевые работы Ван Гога. Вы научитесь различать периоды его творчества, удивитесь трансформации стиля и палитры: от безрадостных полотен Голландии до безудержных красок Франции.

Развеем несколько мифов: поговорим о дружбе и любви в жизни Винсента и обсудим, почему он написал столько автопортретов.

Выясним, почему Ван Гог отрезал себе ухо, и разберемся, можно ли нести миру искусство из сумасшедшего дома.

Поговорим о судьбе картин после гибели мастера: ведь мы могли бы никогда и не услышать имени Винсента Ван Гога, если бы не бесконечная вера в него брата Тео.

За 1, 5 часа вы узнаете Винсента Ван Гога как художника, брата, друга и сложную, неординарную личность, опередившую свое время. А еще выстроите идеальный маршрут по музею Ван Гога в Амстердаме и поймете, что может быть общего между стоптанными ботинками, увядшими цветами и морщинами на лице.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Вебинар проведет Анна — один из гидов нашей команды, филолог, музейный эксперт и знаток творчества Ван Гога

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, сайтов и фильмов

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ команды

Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую нашу оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Будем рады встрече на улицах Амстердама!