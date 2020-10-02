22 отзыва оставили туристы

Когда, почему и как Ван Гог пришел к идее посвятить себя искусству. Поговорим о семье художника, его мечте стать проповедником и о том, как живопись изменила его жизнь.
Детально разберем ключевые работы Ван Гога. Вы научитесь различать периоды его творчества, удивитесь трансформации стиля и палитры: от безрадостных полотен Голландии до безудержных красок Франции.
Развеем несколько мифов: поговорим о дружбе и любви в жизни Винсента и обсудим, почему он написал столько автопортретов.
Выясним, почему Ван Гог отрезал себе ухо, и разберемся, можно ли нести миру искусство из сумасшедшего дома.
Поговорим о судьбе картин после гибели мастера: ведь мы могли бы никогда и не услышать имени Винсента Ван Гога, если бы не бесконечная вера в него брата Тео.
За 1, 5 часа вы узнаете Винсента Ван Гога как художника, брата, друга и сложную, неординарную личность, опередившую свое время. А еще выстроите идеальный маршрут по музею Ван Гога в Амстердаме и поймете, что может быть общего между стоптанными ботинками, увядшими цветами и морщинами на лице.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Вебинар проведет Анна — один из гидов нашей команды, филолог, музейный эксперт и знаток творчества Ван Гога
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, сайтов и фильмов
Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ команды
Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую нашу оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Будем рады встрече на улицах Амстердама!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Благодарю гида Анну за прекрасное экскурсию, за общение по теме творчества Ван Гога. В Амстердаме дважды не получилось попасть в музей Ван Гога, а благодаря Анне мне удалось познакомиться с жизнью Мастера и понять его творчество. Огромное спасибо Анне за все: за продолжительную экскурсию, за диалог, за возможность познакомиться с новым и прекрасным!
Yulia
17 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога» с Анной! Очень познавательно, интересно и структурировано! Очень рекомендую! Спасибо Анне и Трипстеру!!! Хотелось побольше онлайн-экскурсий на тему искусств!)
alla
11 сентября 2020
Онлайн экскурсия, проведенная Анной, оказалась необычайно познавательной, материал подобран грамотно, глубоко, интересно, чувствуется, что ей очень близка раскрываемая тема. Вместо положенных полутора часов проговорила больше двух, интеллигентно извиняясь, что широта охвата выходит за положенные рамки. В общем, я теперь необычайный поклонник Ван Гога, и, надеюсь, гораздо лучше его понимаю, спасибо, Анна! Творческих успехов, интересных тем
Виктория
1 сентября 2020
Пронзительная история жизни одной из самых неоднозначных личностей в истории искусства! Экскурсия будет интересна всем неравнодушным к живописи.
Елена
27 августа 2020
Очень увлекательно, эмоционально и познавательно! Спасибо гиду и Трипстеру!
Кассандра
27 августа 2020
Спасибо, нам очень понравилось! Давно интересуемся творчеством Ван Гога, и удалось познакомиться с новыми работами, прекрасными, даже странно, что они не столь известны, как подсолнухи) Спасибо лектору!
Светлана
20 августа 2020
Я не была в Амстердаме, но с творчеством Ван Гога знакома, и тем не менее, экскурсия-онлайн была для меня интересной и познавательной. Спасибо большое Анне за объяснения: композиций и цвета самих картин, кем вдохновлялся Винсент, какие направления в живописи оказали на него влияние. Анна умело объединяет биографию художника с его творческим поиском. Рекомендую всем ! Я получила удовольствие от рассказа !
Наталья
3 августа 2020
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию. Было много новой для меня информации, в том числе о той части жизни художника, которая предшествовала занятиям живописью, много картин, иллюстрирующих те или иные этапы жизни и творчества Ван Гога. Отдельное спасибо команде Трипстера, которая оперативно откликнулась на просьбу и дала возможность поучаствовать в пропущенной экскурсии в другой день.
Мария
28 июля 2020
Классная возможность побывать в музее при отсутствии времени или возможности путешествовать... Спасибо Анне, экскурсия супер!
Сергей
23 июля 2020
Советую посмотреть, если вам: а) нравится Ван Гог; б) не нравится Ван Гог; в) вы к нему равнодушны. Ваше состояние значительно улучшится! PS Вместо юноши Кирилла, мне тоже попалась девушка Анна.
Станислав
17 июля 2020
Душевно и познавательно. Этапы творчества с привязкой к обстоятельствам жизни. Анна, большое спасибо за погружение в эпоху!
Татьяна
14 июля 2020
Экскурсия хрестоматийная. Возможно будет интересна тем, кто открывает для себя Ван Гога.
Любовь
13 июля 2020
Экскурсия понравилась. Много нового, интересного узнала о Ван Гоге и его творчестве.
Юлия
13 июля 2020
Очень понравилась эта экскурсия, Анна, спасибо! Хотелось слушать и слушать. Подробный рассказ о Ван Гоге как о человеке и художнике, интересный взгляд на события его жизни. Экскурсия хорошо структурирована, что очень важно для такой темы. С удовольствием всем рекомендую!
Кристина
12 июля 2020
Побывав на онлайн-экскурсии «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога» экскурсовода Анны, решила оставить отзыв. Очень интересная экскурсия, познавательная, сразу захотелось пойти в музей. Анна рассказывает очень занимательно, сразу видно высокий профессионализм и заинтересованность в работе. Время пролетело незаметно. Однозначно буду рекомендовать и гида и данную экскурсию!