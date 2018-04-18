6 отзывов оставили туристы

Вода и Нидерланды неразделимы. Вода кормила, вода губила, вода обогащала. Именно с воды открываются самые потрясающие виды Амстердама. Предлагаем пройтись на уютной шлюпке с ветерком по знаменитым амстердамским каналам. Вам не будут мешать толпы рыскающих туристов, не придется беспокоиться по поводу бешеных велосипедистов, даже уровень шума не принесет дискомфорта — шлюпка электрическая.

Большим каналам в прошлом году исполнилось 400 лет. Именно благодаря им Амстердам так стремительно развивался и богател, а уникальная величественная архитектура, построенная на отвоеванной у воды земле, поражает своим разнообразием, необычностью и красотой. Не зря в 2010 году амстердамский архитектурный ансамбль был внесен ЮНЕСКО в список Объектов Всемирного наследия.

Программа

Мы окунемся в морскую историю Нидерландов, колониальное прошлое страны, раскроем прелести и секреты города. Обсудим жилые лодки и дебаркадеры, особенности архитектуры и культуры. Ну, и без дегустации селедки конечно не обойтись!

На лодке соблюдаем голландское законодательство — общаемся, кушаем, пьем, курим. На борту есть все необходимое для «пикника», спасательные жилеты для детей.

Маршрут можно корректировать, исходя из длительности прогулки и личных предпочтений, оплата почасовая.

Хочется морского простора, лодку побольше либо романтики? В Нидерландах возможно все! Пишите!