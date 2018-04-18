6 отзывов оставили туристы

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По каналам на катере

Морская история и колониальное прошлое страны на неторопливой прогулке по каналам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

500 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Артем
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Артем – экскурсионное агентство в Амстердаме
Вода и Нидерланды неразделимы.

Вода кормила, вода губила, вода обогащала.

Именно с воды открываются самые потрясающие виды Амстердама.

Предлагаем пройтись на уютной шлюпке с ветерком по знаменитым амстердамским каналам.

Вам не будут мешать толпы рыскающих туристов, не придется беспокоиться по поводу бешеных велосипедистов, даже уровень шума не принесет дискомфорта — шлюпка электрическая.
По каналам на катере
По каналам на катере

Большим каналам в прошлом году исполнилось 400 лет. Именно благодаря им Амстердам так стремительно развивался и богател, а уникальная величественная архитектура, построенная на отвоеванной у воды земле, поражает своим разнообразием, необычностью и красотой. Не зря в 2010 году амстердамский архитектурный ансамбль был внесен ЮНЕСКО в список Объектов Всемирного наследия.

Программа

Мы окунемся в морскую историю Нидерландов, колониальное прошлое страны, раскроем прелести и секреты города. Обсудим жилые лодки и дебаркадеры, особенности архитектуры и культуры. Ну, и без дегустации селедки конечно не обойтись!

На лодке соблюдаем голландское законодательство — общаемся, кушаем, пьем, курим. На борту есть все необходимое для «пикника», спасательные жилеты для детей.

Маршрут можно корректировать, исходя из длительности прогулки и личных предпочтений, оплата почасовая.

Хочется морского простора, лодку побольше либо романтики? В Нидерландах возможно все! Пишите!

По каналам на катере
По каналам на катере
По каналам на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артем
Артем
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Забудьте все, что вы знали об экскурсиях. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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6 отзывов оставили туристы

18 апреля 2018
Замечательно! Наш гид Николай встретил нас в отеле. Катер ждал на ближайшем причале. Николай/спасибо ему большое/ успел рассказатьнаи об истории и развитии, города, структуре, о специфике архитектурыи. Много интересных фактов и историй мы узнали. С воды любой город выглядит по-другому!!!пешком можно прогуляться самому. На катере есть бокалы и микробар:). Плюсы: классный гид, не надо толкаться среди других туристов, можно взять с собой вино и закусочки! Минусы: не увидела. Всем приятного отдыха и новых впечатлений!
11 мая 2017
Все понравилось, было комфортно, информативно
9 мая 2017
Поплавали хорошо, насладились видами, поели вкусные бутерброды с селедкой, но не хватило структурированного логичного рассказа о городе. Мероприятие проходило в формате "вон слева, а вон справа", но общего впечатления об Амстердаме не сложилось. Правда, на все вопросы гид отвечал со знанием дела, но хотелось единого стройного рассказа и побольше истории.
30 октября 2016
Спасибо Артему, знакомство с городом на катере и в компании общительного гида-вот с чего нужно открывать Амстердам!
22 сентября 2015
Я постоянно пользуюсь услугами гидов в разных городах и странах, куда путешествую, и могу сказать, что Артём - лучший гид, которого я встречал. Мы катались с ним на лодке и он сразу создал приятную и комфортную атмосферу диалога, отвечал на любые вопросы, как касающиеся истории города и страны, так и на вопросы, связанные с сегодняшней жизнью Амстердама. Лодка была комфортна для поездки 8 взрослых мужчин. А ещё Артём угостил нас всех типичной голландской едой - маринованной селедкой с луком и хлебом! Было очень вкусно, очень комфортно и очень интересно! :)
10 августа 2015
Экскурсия по каналам с Артемом нам очень понравилась - спокойно, неторопливо, не перегружено историческими подробностями - всего в меру. Нас было трое, мы представляем три возрастных поколения, и у всех остались самые лучшие впечатления. Артем, большое спасибо! Мария, Елена, Илья - Москва

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