Рейксмюсеум

Посмотрите крупнейшую в мире коллекцию Рембрандта и более 800 лет истории Нидерландов

4.8
7023 отзыва
В группе
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
Рейксмюсеум
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В Рейксмюсее хранятся некоторые из самых известных в мире картин (включая «Ночной дозор» Рембрандта) с акцентом на нидерландский золотой век. Его коллекция насчитывает более 800 лет истории искусства в прекрасно отреставрированном здании. Отель Rijks, расположенный в самом сердце Музейной площади Амстердама, является достопримечательностью Амстердама.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции
  • Гардероб
Когда начало
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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