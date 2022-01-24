Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Рейксмюсее хранятся некоторые из самых известных в мире картин (включая «Ночной дозор» Рембрандта) с акцентом на нидерландский золотой век. Его коллекция насчитывает более 800 лет истории искусства в прекрасно отреставрированном здании. Отель Rijks, расположенный в самом сердце Музейной площади Амстердама, является достопримечательностью Амстердама.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной коллекции
Гардероб
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.