Роттердам (Rotterdam)— второй по величине город страны и крупнейший порт Европы. Его часто называют городом архитектуры — несколько квадратных километров в центре Роттердама застроены самыми современными и футуристическими зданиями 20 в., какие только можно представить. Кроме того, в городе полно интересных музеев, а еще здесь до сих пор сохранились 7 оригинальных голландских ветряных мельниц.

Белый лебедь или мост Эразма Роттердамского, перекинутый через реку Маас – ведет из одной части города в другую к легендарному отелю Нью Йорк. Там, разглядывая старые кофры и чемоданы, погружаешься в атмосферу первых эмигрантов, где до еще до 2-й половины 20-го века отправлялись корабли в Америку и Австралию.

Бельгийский Антверпен — город искусства: музеи, галереи, биржи антикваров, художественные мастерские и салоны его просто переполняют. И это понятно: ведь именно здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк, Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. Антверпен также второй крупнейший порт Европы и «самый алмазный» город мира.

Антверпен — главное туристическое направление во Фландрии и второй по величине город страны. Здесь есть прекрасный исторический центр, во многом обязанный своим обликом тем временам, когда город был в числе ведущих финансовых центров мира (после осады Антверпена испанцами в 1585 г. пальму первенства перехватил Амстердам). Также современный Антверпен известен как центр модной индустрии и дизайна, куда прибывают множество фламандских и иностранных художников, писателей, интеллектуалов и актеров. Все это находит отражение в обилии модных баров и лавочек.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.