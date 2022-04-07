Роттердам и Антверпен

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Роттердам и Антверпен
Роттердам и Антверпен
Роттердам и Антверпен
Роттердам и Антверпен
Роттердам и Антверпен

Что вас ожидает 🤩

  • Роттердам
  • Мост Эразма Роттердамского
  • Антверпен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Роттердам (Rotterdam)— второй по величине город страны и крупнейший порт Европы. Его часто называют городом архитектуры — несколько квадратных километров в центре Роттердама застроены самыми современными и футуристическими зданиями 20 в., какие только можно представить. Кроме того, в городе полно интересных музеев, а еще здесь до сих пор сохранились 7 оригинальных голландских ветряных мельниц.

Белый лебедь или мост Эразма Роттердамского, перекинутый через реку Маас – ведет из одной части города в другую к легендарному отелю Нью Йорк. Там, разглядывая старые кофры и чемоданы, погружаешься в атмосферу первых эмигрантов, где до еще до 2-й половины 20-го века отправлялись корабли в Америку и Австралию.

Бельгийский Антверпен — город искусства: музеи, галереи, биржи антикваров, художественные мастерские и салоны его просто переполняют. И это понятно: ведь именно здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк, Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. Антверпен также второй крупнейший порт Европы и «самый алмазный» город мира.

Антверпен — главное туристическое направление во Фландрии и второй по величине город страны. Здесь есть прекрасный исторический центр, во многом обязанный своим обликом тем временам, когда город был в числе ведущих финансовых центров мира (после осады Антверпена испанцами в 1585 г. пальму первенства перехватил Амстердам). Также современный Антверпен известен как центр модной индустрии и дизайна, куда прибывают множество фламандских и иностранных художников, писателей, интеллектуалов и актеров. Все это находит отражение в обилии модных баров и лавочек.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Евромачту и мост Эразма Роттердамского. Набережную реки Шельды, маленькие улочки мастеровых, Перчаточную площадь, собор Богоматери с полотнами Рубенса внутри собора, фонтан Брабо, изображающим легенду возникновения города Антверпен, грандиозный Дом гильдии Мясников, собор Борромеоуса и памятник Питеру Рубенсу.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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