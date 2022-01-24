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Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Снаружи здание Tropenmuseum представляет собой впечатляющее здание из голландского кирпича. Внутри находится целый мир! Познакомьтесь с тем, что же делает нас людьми, не покидая Амстердама.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ в Тропенмузеум
Доступ ко временным выставкам
Что не входит
Экскурсия с гидом и другие мероприятия
Когда начало
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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