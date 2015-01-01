  1. Экскурсии

Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам

4.2
14 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Амстердама
Познакомьтесь с историей 📖 Heineken на уникальной самостоятельной экскурсии 🧭 по музею, который был создан в здании одноимённой пивоварни.

Их секреты вы сможете узнать из бесплатного аудиогида.

По окончании тура вы продегустируете и попробуете создать собственный напиток.

В завершение экскурсии проветрить голову поможет часовой круиз по каналам Амстердама.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €36 за человека

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Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам

Что вы увидите

  • пивоварня Heineken Experience
  • каналы Амстердама
  • Вестеркерк
  • Магере-Брюг
  • район Девяти улиц
  • многое другое
Познакомьтесь с историей 📖 одной из самых знаменитых пивоварен в мире в Heineken Experience на самостоятельном интерактивном туре по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.
Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.
Затем вы сможете полюбоваться архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. Благодаря GPS-аудиогиду на нескольких языках в узнете много интересного о главных достопримечательностях 🏛️ Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).
Что входит
  • Входной билет в Heineken Experience.
  • 2 бесплатных пива или безалкогольных напитка в Heineken Experience.
  • 1-часовой круиз по каналам с GPS-аудиогидом на 19 языках.
Что не входит
  • еда/закуски
Начало
🚩 Stadhouderskade 78, 1072 AE, Амстердам
Место завершения
🏁 см. ваучер
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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14 отзывов оставили туристы

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