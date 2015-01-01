Познакомьтесь с историей 📖 одной из самых знаменитых пивоварен в мире в Heineken Experience на самостоятельном интерактивном туре по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.
Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.
Затем вы сможете полюбоваться архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. Благодаря GPS-аудиогиду на нескольких языках в узнете много интересного о главных достопримечательностях 🏛️ Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).
Что входит
Входной билет в Heineken Experience.
2 бесплатных пива или безалкогольных напитка в Heineken Experience.
1-часовой круиз по каналам с GPS-аудиогидом на 19 языках.
Что не входит
еда/закуски
Начало
🚩 Stadhouderskade 78, 1072 AE, Амстердам
Место завершения
🏁 см. ваучер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.