Познакомьтесь с историей 📖 одной из самых знаменитых пивоварен в мире в Heineken Experience на самостоятельном интерактивном туре по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.

Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.

Затем вы сможете полюбоваться архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. Благодаря GPS-аудиогиду на нескольких языках в узнете много интересного о главных достопримечательностях 🏛️ Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).