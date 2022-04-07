Ежедневно в 10:00

Утрехт и Замок де Хаар

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Утрехт и Замок де Хаар
Утрехт и Замок де Хаар
Утрехт и Замок де Хаар
Утрехт и Замок де Хаар
Утрехт и Замок де Хаар
Утрехт и Замок де Хаар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Утрехт (Utrecht) — город и община в центре Нидерландов, столица одноименной провинции. В 1579 году здесь была заключена Утрехтская уния, положившая начало объединению нидерландских провинций в единую республику. С 1636 года в городе находится Утрехтский университет. Утрехт — крупнейший железнодорожный узел Нидерландов. Он также является центром римско-католической архиепархии. В рамках данной программы вас ждёт пешеходная экскурсия по городу.

Рядом с поселком Харзуленс под Утрехтом на месте замка средневековых феодалов находится Замок де Хаар – один из наиболее старинных и одновременно самых современных замков в Нидерландах. Первые упоминания о крепости Де Хаар относятся к 14-му столетию. В замке все было продумано до самых мелочей: и одежда лакеев, и мебель, и расположение покоев. Дизайн посуды был создан специально для этой крепости. Гостевые комнаты, парадные залы – все они, как, впрочем, и все, что размещено в замке, имеют определенный смысл, значение, а историю рода можно легко «прочесть» прямо на потолке Рыцарского зала.

Роскошнейший парк считается неотъемлемой частью общего архитектурного ансамбля замка Де Хаар. Сюда привезли со всей провинции около семи тысяч 40 летних деревьев, чтобы создать полное ощущение векового парка. Ради парка деревушку Харзяюленс, которая просуществовала возле стен замка несколько сотен лет, пришлось перенести на пару сотен метров дальше от крепости. Маленький Версаль – именно так именуют парк Замка де Хаар.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Средневековую архитектуру, уникальные городские каналы, монастырские дворики Утрехта, парк и Замок Де Хаар.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в замок €16
  • 00 с чел.
  • Дети до 11-ти лет - €10
  • 00
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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