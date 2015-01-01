11 отзывов оставили туристы

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Ужин-круиз по каналам Амстердама

4.9
11 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Амстердама
Предлагаем вам насладиться вечерней столицей ⭐️ свободы на палубе корабля.

Во время прогулки вы отведаете 4 изысканных блюда с вариациями на тему рыбной, мясной и вегетарианской кухни 🥧.

Мы попробуем удивить вас не только видами города, но также национальными десертами и кофе с красным перцем.

Круиз продлится 2, 5 часа.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €118 за человека

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Ужин-круиз по каналам Амстердама
Ужин-круиз по каналам Амстердама
Во время 2, 5 часового гастрономического круиза по каналам Амстердама вы насладитесь красотой вечернего города.
Дружелюбный и отзывчивый персонал встретит вас приветственным напитком (welcome drink) и вы сможете свободно наслаждаться открывающимся с борта видом на переливающийся от иллюминации город 🏙️ восхитительный ужин (4 блюда + напитки) вы сможете насладиться видами самых популярных достопримечательной города, стоящего на воде. Среди них, например, самый известный мост Амстердама Магере-Брюг (в буквальном переводе — "Тощий мост") - раскрывающийся мост через реку Амстел в центре города.
Вы можете заказать блюда, представленные в меню, заранее (на выбор - мясное, рыбное или вегетарианское основное блюдо) или же на месте заказать себе мясное блюдо (идет по умолчанию, если не было предварительного заказа).

Меню круиза:

  • Легкая закуска: пумперникель (ржаной хлеб) с голландским козьим сыром и компотом из инжира.

• Закуска (на выбор):

  • Мясная: салат из бэби-картофеля и пармской ветчины, с маринованными огурцами и кремом-фреш.
  • Рыбная: салат из бэби-картофеля и копченого шотландского лосося, с маринованными огурцами и кремом-фреш.
  • Вегетарианская: салат c киноа, горохом, фасолью и кукурузой, подается с сыром Лейден и вялеными томатами.

• Дополнительно:

    Кофе с красным перцем

    • Основное блюдо (на выбор):

    • Мясное: эскалоп из телятины, подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.
    • Рыбное: морской лещ "en papillote" (в пергаменте), подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.
    • Вегетарианское: лазанья из печеных овощей, подается с соусом песто и традиционным голландским сыром.

    • Десерт:

    • легкий ванильный творог с летним компотом из ревеня, клубникой, голландским бисквитом и макарунами.
    • кофе, чай, чай с мятой, подается с различными голландскими сладостями.
    Что входит
    • 2, 5 часовой круиз
    • ужин (4 блюда)
    • напитки
    • WiFi на причалах
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 Stromma Central Station Canal Cruises pier, Prins
    Место завершения
    🏁 см. ваучер
    Ужин-круиз по каналам Амстердама
    Ужин-круиз по каналам Амстердама
    Ужин-круиз по каналам Амстердама
    Ужин-круиз по каналам Амстердама

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    11 отзывов оставили туристы

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