11 отзывов оставили туристы

Во время 2, 5 часового гастрономического круиза по каналам Амстердама вы насладитесь красотой вечернего города.
Дружелюбный и отзывчивый персонал встретит вас приветственным напитком (welcome drink) и вы сможете свободно наслаждаться открывающимся с борта видом на переливающийся от иллюминации город 🏙️ восхитительный ужин (4 блюда + напитки) вы сможете насладиться видами самых популярных достопримечательной города, стоящего на воде. Среди них, например, самый известный мост Амстердама Магере-Брюг (в буквальном переводе — "Тощий мост") - раскрывающийся мост через реку Амстел в центре города.
Вы можете заказать блюда, представленные в меню, заранее (на выбор - мясное, рыбное или вегетарианское основное блюдо) или же на месте заказать себе мясное блюдо (идет по умолчанию, если не было предварительного заказа).
Меню круиза:
Легкая закуска: пумперникель (ржаной хлеб) с голландским козьим сыром и компотом из инжира.
• Закуска (на выбор):
Мясная: салат из бэби-картофеля и пармской ветчины, с маринованными огурцами и кремом-фреш.
Рыбная: салат из бэби-картофеля и копченого шотландского лосося, с маринованными огурцами и кремом-фреш.
Вегетарианская: салат c киноа, горохом, фасолью и кукурузой, подается с сыром Лейден и вялеными томатами.
• Дополнительно:
Кофе с красным перцем
• Основное блюдо (на выбор):
Мясное: эскалоп из телятины, подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.
Рыбное: морской лещ "en papillote" (в пергаменте), подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.
Вегетарианское: лазанья из печеных овощей, подается с соусом песто и традиционным голландским сыром.
• Десерт:
легкий ванильный творог с летним компотом из ревеня, клубникой, голландским бисквитом и макарунами.
кофе, чай, чай с мятой, подается с различными голландскими сладостями.
Что входит
2, 5 часовой круиз
ужин (4 блюда)
напитки
WiFi на причалах
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Stromma Central Station Canal Cruises pier, Prins
Место завершения
🏁 см. ваучер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.