11 отзывов оставили туристы

Во время 2, 5 часового гастрономического круиза по каналам Амстердама вы насладитесь красотой вечернего города.

Дружелюбный и отзывчивый персонал встретит вас приветственным напитком (welcome drink) и вы сможете свободно наслаждаться открывающимся с борта видом на переливающийся от иллюминации город 🏙️ восхитительный ужин (4 блюда + напитки) вы сможете насладиться видами самых популярных достопримечательной города, стоящего на воде. Среди них, например, самый известный мост Амстердама Магере-Брюг (в буквальном переводе — "Тощий мост") - раскрывающийся мост через реку Амстел в центре города.

Вы можете заказать блюда, представленные в меню, заранее (на выбор - мясное, рыбное или вегетарианское основное блюдо) или же на месте заказать себе мясное блюдо (идет по умолчанию, если не было предварительного заказа).

Меню круиза:

Легкая закуска: пумперникель (ржаной хлеб) с голландским козьим сыром и компотом из инжира.

• Закуска (на выбор):

Мясная: салат из бэби-картофеля и пармской ветчины, с маринованными огурцами и кремом-фреш.

Рыбная: салат из бэби-картофеля и копченого шотландского лосося, с маринованными огурцами и кремом-фреш.

Вегетарианская: салат c киноа, горохом, фасолью и кукурузой, подается с сыром Лейден и вялеными томатами.

• Дополнительно:

Кофе с красным перцем

• Основное блюдо (на выбор):

Мясное: эскалоп из телятины, подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.

Рыбное: морской лещ "en papillote" (в пергаменте), подается с пюре-муссом из картофеля и фенхеля и миксом из овощей.

Вегетарианское: лазанья из печеных овощей, подается с соусом песто и традиционным голландским сыром.

• Десерт: