Обзорные экскурсии в Амстердаме

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Влюбиться в Амстердам за один день!

Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии с местным экспертом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

Stanislav
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Stanislav – Гид в Амстердаме
Чем же так пленяет Амстердам? Ответ на этот вопрос не найти ни в путеводителях, ни в Википедии.

Магию голландской столицы можно ощутить только прогуливаясь по ее улочкам и любуясь каналами — этим мы и займемся! Я не дам вам заскучать и расскажу о жизни голландцев: их менталитете, старинных традициях и обычаях, современных радостях и проблемах.
Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!

Что вас ожидает

Амстердам изнутри
Вы увидите все символы города: здание Центрального вокзала, площадь Дам, Королевский дворец и Весовую палату. Заглянете в квартал Красных фонарей, посетите Музейную площадь и цветочный рынок. А еще ощутите царящий здесь дух свободы и отыщете очаровательные секретные уголки, о которых знают только местные.

Об Амстердаме — занимательно!
Вы не услышите сухих дат и наводящих скуку фактов — вас ждет только самое интересное, необычное и поразительное из истории города, его культурной и общественной жизни. Например, вы узнаете, почему Голландия и Нидерланды не одно и то же, как появилась и что из себя представляет местная кухня и почему главный цвет страны — оранжевый.

Организационные детали

Формат прогулки позволяет сделать сколько угодно остановок для фотографий, перекусов в местных ресторанах и ответов на ваши вопросы.

Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!
Влюбиться в Амстердам за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Stanislav
Stanislav
«Хочу здесь жить!» — подумал я после первого посещения Амстердама и довольно быстро и решительно воплотил мечту в жизнь. «Я не хочу отсюда уезжать!» — на протяжении вот уже 14 лет говорят мне путешественники после завершения экскурсии. Со мной гарантировано погружение в богатую историю Нидерландов, знакомство с лучшими достопримечательностями и нетуристическими маршрутами. Эрудированный и осведомленный о местной жизни, я с радостью познакомлю с ней всех, кто приезжает сюда впервые, и раскрою ее с новых сторон тем, кто возвращается в Амстердам вновь и вновь.
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