Обзорные экскурсии в Амстердаме

Что вас ожидает

Амстердам изнутри

Вы увидите все символы города: здание Центрального вокзала, площадь Дам, Королевский дворец и Весовую палату. Заглянете в квартал Красных фонарей, посетите Музейную площадь и цветочный рынок. А еще ощутите царящий здесь дух свободы и отыщете очаровательные секретные уголки, о которых знают только местные.

Об Амстердаме — занимательно!

Вы не услышите сухих дат и наводящих скуку фактов — вас ждет только самое интересное, необычное и поразительное из истории города, его культурной и общественной жизни. Например, вы узнаете, почему Голландия и Нидерланды не одно и то же, как появилась и что из себя представляет местная кухня и почему главный цвет страны — оранжевый.