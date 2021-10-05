Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя сельскую Голландию
Попробуйте традиционный голландский сыр
Остановитесь на острове Маркен
Посетите традиционное деревянное сапожное производство
Сделайте остановку в рыбацкой деревне Волендам
Посещение Амстердама и Нидерландов было бы неполным, если бы вы не увидели живописную голландскую сельскую местность. Первая остановка - очаровательная деревня Заансе Сханс, где вы прогуляетесь и сможете полюбоваться хорошо сохранившимися историческими ветряными мельницами и домами.
Затем отправляйтесь в рыбацкую деревню Волендам. Посетите сыроварню, в которой до сих пор делают сыр традиционным голландским методом. Наслаждайтесь обедом в традиционном рыбном ресторане, а затем посетите музей Волендам и старую голландскую пекарню.
В Волендаме попробуйте найти узнаваемые голландские традиционные костюмы, которые часто изображают на туристических открытках и плакатах. После этого отправляйтесь в путешествие во времени в причудливую островную общину Маркен.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт на роскошном автобусе с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
Традиционный голландский опыт в рыбацких деревнях Волендам и Маркен
Осмотрите ветряные мельницы Заансе Сханс
Демонстрация сыра
Посещение традиционного дома-маркера (только в рамках тура «все включено»)
30-минутная прогулка на лодке между Волендамом и Маркеном (только в рамках тура «все включено»)
Посетите действующую ветряную мельницу (только в рамках тура «Все включено»)
Демонстрация вафель с сиропом (только в рамках тура «все включено»)
Демонстрация изготовления сабо с работающим старинным паровым двигателем (только в рамках тура «Все включено»)
Что не входит
Чаевые
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Дети до трех лет участвуют в круизе бесплатно (без предоставления отдельного места)
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
C
Christina
5 окт 2021
Я прекрасно провел время, и это был, вероятно, лучший день моего времени в Амстердаме! Погода была отличная, но мы не позволили дождю сбить нас с толку. Множество приятных людей и хороших разговоров, а также Питер и Стеф (гид и водитель автобуса) сделали все возможное, чтобы провести наш день! Они были забавными и содержали несколько полезных советов и информации. Я многому научился. Что мне еще понравилось, так это то, что Стеф (водитель автобуса) пела для нас в конце поездки. Также большой привет компаниям и сотрудникам, которые показали нам немного своей работы. Надеюсь увидеть тебя в следующий раз и спасибо за это прекрасное время!
R
Richard
25 июля 2021
Это был очень хороший тур по голландской сельской местности, и мы прекрасно провели время. Наш водитель автобуса живет в том районе, где мы гастролировали, и он знал много людей, которых мы проезжали по дороге. На одной из ветряных мельниц нас угостил песней Ганса и подарили краеведам. У меня проблемы с мобильностью, и к концу тура стало трудно ходить, поэтому у водителя автобуса было инвалидное кресло в автобусе, и он в конечном итоге толкал меня в нем. Какой отличный сервис! Очень рекомендую этот тур!
L
LayHua
3 янв 2020
Это было очень качественно и профессионально спланировано. Я ценю, как гиды (желтая команда Хуан, Ник и Николас) объехали лично, чтобы убедиться, что наши наушники работали так, чтобы мы могли слышать комментарии, и как они строго сказали другому путешественнику, что мы можем вернуться, чтобы забрать ее фотографии, которые она забыла, потому что у нее было достаточно времени, чтобы сделать это, но этого не произошло, и мы не должны заставлять 84 других пассажиров возвращаться только ради этого. Команда была спокойной, и их радостное настроение определенно дало дополнительный импульс среди живописных ветряных мельниц и веселых посещений магазинов сыра и stroopwafel.
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