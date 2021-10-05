Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама

Исследуйте голландскую сельскую местность в рамках классического тура или тура в формате «все включено»

4.6
3557 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте голландскую сельскую местность в рамках классического тура или тура в формате «все включено».

Вы увидите необычные деревни Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен.

Посетите традиционную голландскую ферму, на которой производят сыр.
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама
Заансе-Сханс, Эдам, Волендам и Маркен: тур из Амстердама

Что вы увидите 🤩

  • Зансе-Сханс
  • Пекарня Вольтье
  • Volendams Museum, Netherlands
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя сельскую Голландию
  2. Попробуйте традиционный голландский сыр
  3. Остановитесь на острове Маркен
  4. Посетите традиционное деревянное сапожное производство
  5. Сделайте остановку в рыбацкой деревне Волендам
Посещение Амстердама и Нидерландов было бы неполным, если бы вы не увидели живописную голландскую сельскую местность. Первая остановка - очаровательная деревня Заансе Сханс, где вы прогуляетесь и сможете полюбоваться хорошо сохранившимися историческими ветряными мельницами и домами.
Затем отправляйтесь в рыбацкую деревню Волендам. Посетите сыроварню, в которой до сих пор делают сыр традиционным голландским методом. Наслаждайтесь обедом в традиционном рыбном ресторане, а затем посетите музей Волендам и старую голландскую пекарню.
В Волендаме попробуйте найти узнаваемые голландские традиционные костюмы, которые часто изображают на туристических открытках и плакатах. После этого отправляйтесь в путешествие во времени в причудливую островную общину Маркен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на роскошном автобусе с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
  • Традиционный голландский опыт в рыбацких деревнях Волендам и Маркен
  • Осмотрите ветряные мельницы Заансе Сханс
  • Демонстрация сыра
  • Посещение традиционного дома-маркера (только в рамках тура «все включено»)
  • 30-минутная прогулка на лодке между Волендамом и Маркеном (только в рамках тура «все включено»)
  • Посетите действующую ветряную мельницу (только в рамках тура «Все включено»)
  • Демонстрация вафель с сиропом (только в рамках тура «все включено»)
  • Демонстрация изготовления сабо с работающим старинным паровым двигателем (только в рамках тура «Все включено»)
Что не входит
  • Чаевые
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дети до трех лет участвуют в круизе бесплатно (без предоставления отдельного места)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
5 окт 2021
Я прекрасно провел время, и это был, вероятно, лучший день моего времени в Амстердаме! Погода была отличная, но мы не позволили дождю сбить нас с толку. Множество приятных людей и хороших разговоров, а также Питер и Стеф (гид и водитель автобуса) сделали все возможное, чтобы провести наш день! Они были забавными и содержали несколько полезных советов и информации. Я многому научился. Что мне еще понравилось, так это то, что Стеф (водитель автобуса) пела для нас в конце поездки. Также большой привет компаниям и сотрудникам, которые показали нам немного своей работы. Надеюсь увидеть тебя в следующий раз и спасибо за это прекрасное время!
R
25 июля 2021
Это был очень хороший тур по голландской сельской местности, и мы прекрасно провели время. Наш водитель автобуса живет в том районе, где мы гастролировали, и он знал много людей, которых мы проезжали по дороге. На одной из ветряных мельниц нас угостил песней Ганса и подарили краеведам. У меня проблемы с мобильностью, и к концу тура стало трудно ходить, поэтому у водителя автобуса было инвалидное кресло в автобусе, и он в конечном итоге толкал меня в нем. Какой отличный сервис! Очень рекомендую этот тур!
L
3 янв 2020
Это было очень качественно и профессионально спланировано. Я ценю, как гиды (желтая команда Хуан, Ник и Николас) объехали лично, чтобы убедиться, что наши наушники работали так, чтобы мы могли слышать комментарии, и как они строго сказали другому путешественнику, что мы можем вернуться, чтобы забрать ее фотографии, которые она забыла, потому что у нее было достаточно времени, чтобы сделать это, но этого не произошло, и мы не должны заставлять 84 других пассажиров возвращаться только ради этого. Команда была спокойной, и их радостное настроение определенно дало дополнительный импульс среди живописных ветряных мельниц и веселых посещений магазинов сыра и stroopwafel.
Ещё 3554 отзыва

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