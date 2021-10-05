Посещение Амстердама и Нидерландов было бы неполным, если бы вы не увидели живописную голландскую сельскую местность. Первая остановка - очаровательная деревня Заансе Сханс, где вы прогуляетесь и сможете полюбоваться хорошо сохранившимися историческими ветряными мельницами и домами.

Затем отправляйтесь в рыбацкую деревню Волендам. Посетите сыроварню, в которой до сих пор делают сыр традиционным голландским методом. Наслаждайтесь обедом в традиционном рыбном ресторане, а затем посетите музей Волендам и старую голландскую пекарню.

В Волендаме попробуйте найти узнаваемые голландские традиционные костюмы, которые часто изображают на туристических открытках и плакатах. После этого отправляйтесь в путешествие во времени в причудливую островную общину Маркен.