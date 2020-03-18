ежедневно в 10:30

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Описание
Что вас ожидает
Амстердам сквозь века
Во время прогулки по средневековому сердцу Амстердама вы увидите все канонические достопримечательности города: здание Центрального вокзала, площадь Дам, Королевский дворец, Весовую палату и многое другое. Мы раскроем, как в старину возводили дамбы и строили на болоте дома, рыли каналы и засыпали реки. Вы посмотрите на сохранившиеся крепостные башни и услышите душераздирающие истории, которые «прячутся» в их стенах. Мы расскажем об Ост-Индской компании, которая превратила Амстердам в финансовый центр Европы и сделала XVII век в его истории «золотым». Вы побываете в тайном дворике «хофье» и узнаете о духовной жизни города и знаменитом амстердамском чуде. А еще заглянете на цветочный рынок и поймете, как раздулся и лопнул первый в истории биржевой пузырь.
Голландский национальный характер и ценные рекомендации
Мы расскажем, как историческое прошлое города наложило отпечаток на менталитет нынешних жителей и сделало голландцев такими, какими мы их знаем сейчас. Вы поймете, кто же они, типичные амстердамцы, где их можно встретить и как отличить в разношерстной толпе от туристов и экспатов. В ходе прогулки мы совершим множество остановок, чтобы запечатлеть красивые пейзажи, отведать местные «вкусности» и поговорить об истории, искусстве, современности Амстердама, да и просто о жизни. В завершение мы с удовольствием ответим на все вопросы и расскажем, как пользоваться общественным транспортом и где покупать билеты в музеи, где перекусить и покататься на лодке и откуда можно посмотреть на город сверху. Мы очень надеемся, что за эти три часа вы сможете полюбить Амстердам так же сильно, как и мы!
Кому подойдет экскурсия
Этот маршрут идеален, если вы приехали в Амстердам первый раз и хотите за несколько часов узнать все его секреты.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия пешеходная, но исторический центр Амстердама совсем небольшой, так что сильно устать вы не успеете
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия заканчивается на площади Дам — в самом сердце города
Возможна оплата банковской картой перед началом экскурсии
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у главного входа в Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели 1736 экскурсий для 2518 туристов
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ИРИНА
18 мар 2020
Гид Елена великолепно провела экскурсию не смотря на проблемы covid-19. Будем рекомендовать ее экскурсию всем знакомым!
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Алексей
18 мар 2020
Нам очень понравилась экскурсия, но при этом мы постоянно ловили себя на том, как гид перескочил с одной темы на другую, а иногда не было каких-либо переходов от одного места к другому. Но в целом все понравилось.
Н
Надя
10 мар 2020
Очень хороший гид Елена! Прекрасно рассказала, очень интересно, познавательно, с юмором, со вкусностями:)
Т
Татьяна
7 мар 2020
Отличная экскурсия, которая длилась дольше положенного времени. Рекомендую!
Ренат
2 мар 2020
Не смотря на то, что я не большой любитель экскурсий, эта была крайне интересна и познавательна. Рекомендую однозначно
Регина
26 фев 2020
Экскурсию для нас проводила Валентина, безумно позитивный и эрудированный человек, 3 часа пролетели как один миг. Получили невероятное количество информации про Амстердам, маршрут экскурсии продуман прекрасно, узнали и посмотрели город с множества разных сторон, получили массу впечатлений и удовольствия. После экскурсии Валентина ответила на множество наших вопросов и дала пару ценных рекомендаций о том, куда обязательно нужно сходить и что попробовать. Нам очень все понравилось, рекомендуем данную экскурсию!
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Olga
24 фев 2020
Лёгкая, познавательная экскурсия. Была возможность задать вопросы и получить ответы. Хорошая организация процесса.
С
Светлана
24 фев 2020
Отличная экскурсия! Отличная, позитивная и просто прекрасная девушка - гид Валентина! Очень познавательная экскурсия с огромным количеством интересной информации, но она так круто структурирована, что было легко и мы даже не устали от большой прогулки, а расстроились, что экскурсия закончилась, хотя гуляли практически 4 часа! Однозначно рекомендую!!!
С
Султан
24 фев 2020
Всем рекомендую! Гид молодец! Очень подробно рассказывала об Амстердаме и архитектуре этого города.
К
Константин
21 фев 2020
всё было классно! очень позновательно. Лена молодец!
N
Nadezhda
17 фев 2020
Валентина потрясающе интересный гид и очень позитивный человек. 3 часа пролетели как один час, город открылся совсем с другой стороны. Плюс очень отзывчивые ответы на любые вопросы, подсказки. Очень понравилось, всем рекомендую!
С
Сергей
16 фев 2020
Были на экскурсии с Валентиной. Все очень понравилось
Т
Татьяна
15 фев 2020
Насыщенная и очень интересная экскурсия. Лучшее, что можно предложить и придумать для одного дня в Амстердаме Все очень понравилось! Под впечатлением! Огромное спасибо Елене (гиду)!
Е
Екатерина
14 фев 2020
Сегодня была на экскурсии пешеходной по амстердам,погода была ужасная,гид Елена была прекрасная: интересно,а главное информативно рассказывала,старалась выбирать навесы и закутки,чтоб укрыться от ветра и дождя! И вообще и экскурсией,и гидом Елена, и амстердамом осталась довольна! Всем советую
А
Анастасия
7 фев 2020
Это была одна из самых интересных и запоминающихся экскурсий за все мои поездки! Спасибо большое Валентине! Очень интересно рассказывала, показала много не стандартных мест, поделилась локациями лучших мест в Амстердаме и ответила на все волнующие вопросы! Очень благодарна историю и знакомство! Всем рекомендую!
Ещё 324 отзыва
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