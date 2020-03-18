ежедневно в 10:30

Знакомьтесь, Амстердам

Самое интересное о голландской столице на насыщенной обзорной экскурсии

4.9
339 отзывов
За три часа увлекательной пешеходной прогулки мы «живым» языком расскажем, как строился и развивался Амстердам, проведем по его главным достопримечательностям и «выдадим» все секретные пароли и явки местного жителя.

Вы узнаете, как из крошечной рыбацкой деревушки вырос красавец-город, обладающий невероятной притягательностью. А еще попробуете чудесную голландскую селедку, равной которой нет в мире!
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Знакомьтесь, Амстердам
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Амстердам сквозь века

Во время прогулки по средневековому сердцу Амстердама вы увидите все канонические достопримечательности города: здание Центрального вокзала, площадь Дам, Королевский дворец, Весовую палату и многое другое. Мы раскроем, как в старину возводили дамбы и строили на болоте дома, рыли каналы и засыпали реки. Вы посмотрите на сохранившиеся крепостные башни и услышите душераздирающие истории, которые «прячутся» в их стенах. Мы расскажем об Ост-Индской компании, которая превратила Амстердам в финансовый центр Европы и сделала XVII век в его истории «золотым». Вы побываете в тайном дворике «хофье» и узнаете о духовной жизни города и знаменитом амстердамском чуде. А еще заглянете на цветочный рынок и поймете, как раздулся и лопнул первый в истории биржевой пузырь.

Голландский национальный характер и ценные рекомендации

Мы расскажем, как историческое прошлое города наложило отпечаток на менталитет нынешних жителей и сделало голландцев такими, какими мы их знаем сейчас. Вы поймете, кто же они, типичные амстердамцы, где их можно встретить и как отличить в разношерстной толпе от туристов и экспатов. В ходе прогулки мы совершим множество остановок, чтобы запечатлеть красивые пейзажи, отведать местные «вкусности» и поговорить об истории, искусстве, современности Амстердама, да и просто о жизни. В завершение мы с удовольствием ответим на все вопросы и расскажем, как пользоваться общественным транспортом и где покупать билеты в музеи, где перекусить и покататься на лодке и откуда можно посмотреть на город сверху. Мы очень надеемся, что за эти три часа вы сможете полюбить Амстердам так же сильно, как и мы!

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеален, если вы приехали в Амстердам первый раз и хотите за несколько часов узнать все его секреты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия пешеходная, но исторический центр Амстердама совсем небольшой, так что сильно устать вы не успеете
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия заканчивается на площади Дам — в самом сердце города
  • Возможна оплата банковской картой перед началом экскурсии

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

ежедневно в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 339 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
312
4
20
3
6
2
1
1
И
18 мар 2020
Гид Елена великолепно провела экскурсию не смотря на проблемы covid-19. Будем рекомендовать ее экскурсию всем знакомым!
А
18 мар 2020
Нам очень понравилась экскурсия, но при этом мы постоянно ловили себя на том, как гид перескочил с одной темы на другую, а иногда не было каких-либо переходов от одного места к другому. Но в целом все понравилось.
Н
10 мар 2020
Очень хороший гид Елена! Прекрасно рассказала, очень интересно, познавательно, с юмором, со вкусностями:)
Т
7 мар 2020
Отличная экскурсия, которая длилась дольше положенного времени. Рекомендую!
Ренат
2 мар 2020
Не смотря на то, что я не большой любитель экскурсий, эта была крайне интересна и познавательна. Рекомендую однозначно
Регина
26 фев 2020
Экскурсию для нас проводила Валентина, безумно позитивный и эрудированный человек, 3 часа пролетели как один миг. Получили невероятное количество информации про Амстердам, маршрут экскурсии продуман прекрасно, узнали и посмотрели город с множества разных сторон, получили массу впечатлений и удовольствия. После экскурсии Валентина ответила на множество наших вопросов и дала пару ценных рекомендаций о том, куда обязательно нужно сходить и что попробовать. Нам очень все понравилось, рекомендуем данную экскурсию!
O
24 фев 2020
Лёгкая, познавательная экскурсия. Была возможность задать вопросы и получить ответы. Хорошая организация процесса.
С
24 фев 2020
Отличная экскурсия! Отличная, позитивная и просто прекрасная девушка - гид Валентина! Очень познавательная экскурсия с огромным количеством интересной информации, но она так круто структурирована, что было легко и мы даже не устали от большой прогулки, а расстроились, что экскурсия закончилась, хотя гуляли практически 4 часа! Однозначно рекомендую!!!
С
24 фев 2020
Всем рекомендую! Гид молодец! Очень подробно рассказывала об Амстердаме и архитектуре этого города.
К
21 фев 2020
всё было классно! очень позновательно. Лена молодец!
N
17 фев 2020
Валентина потрясающе интересный гид и очень позитивный человек. 3 часа пролетели как один час, город открылся совсем с другой стороны. Плюс очень отзывчивые ответы на любые вопросы, подсказки.
Очень понравилось, всем рекомендую!
С
16 фев 2020
Были на экскурсии с Валентиной. Все очень понравилось
Т
15 фев 2020
Насыщенная и очень интересная экскурсия. Лучшее, что можно предложить и придумать для одного дня в Амстердаме
Все очень понравилось! Под впечатлением! Огромное спасибо Елене (гиду)!
Е
14 фев 2020
Сегодня была на экскурсии пешеходной по амстердам,погода была ужасная,гид Елена была прекрасная: интересно,а главное информативно рассказывала,старалась выбирать навесы и закутки,чтоб укрыться от ветра и дождя! И вообще и экскурсией,и гидом Елена, и амстердамом осталась довольна! Всем советую
А
7 фев 2020
Это была одна из самых интересных и запоминающихся экскурсий за все мои поездки! Спасибо большое Валентине! Очень интересно рассказывала, показала много не стандартных мест, поделилась локациями лучших мест в Амстердаме и ответила на все волнующие вопросы! Очень благодарна историю и знакомство! Всем рекомендую!
Ещё 324 отзыва

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