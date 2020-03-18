ежедневно в 10:30

За три часа увлекательной пешеходной прогулки мы «живым» языком расскажем, как строился и развивался Амстердам, проведем по его главным достопримечательностям и «выдадим» все секретные пароли и явки местного жителя. Вы узнаете, как из крошечной рыбацкой деревушки вырос красавец-город, обладающий невероятной притягательностью. А еще попробуете чудесную голландскую селедку, равной которой нет в мире!

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Описание

Что вас ожидает

Амстердам сквозь века

Во время прогулки по средневековому сердцу Амстердама вы увидите все канонические достопримечательности города: здание Центрального вокзала, площадь Дам, Королевский дворец, Весовую палату и многое другое. Мы раскроем, как в старину возводили дамбы и строили на болоте дома, рыли каналы и засыпали реки. Вы посмотрите на сохранившиеся крепостные башни и услышите душераздирающие истории, которые «прячутся» в их стенах. Мы расскажем об Ост-Индской компании, которая превратила Амстердам в финансовый центр Европы и сделала XVII век в его истории «золотым». Вы побываете в тайном дворике «хофье» и узнаете о духовной жизни города и знаменитом амстердамском чуде. А еще заглянете на цветочный рынок и поймете, как раздулся и лопнул первый в истории биржевой пузырь.

Голландский национальный характер и ценные рекомендации

Мы расскажем, как историческое прошлое города наложило отпечаток на менталитет нынешних жителей и сделало голландцев такими, какими мы их знаем сейчас. Вы поймете, кто же они, типичные амстердамцы, где их можно встретить и как отличить в разношерстной толпе от туристов и экспатов. В ходе прогулки мы совершим множество остановок, чтобы запечатлеть красивые пейзажи, отведать местные «вкусности» и поговорить об истории, искусстве, современности Амстердама, да и просто о жизни. В завершение мы с удовольствием ответим на все вопросы и расскажем, как пользоваться общественным транспортом и где покупать билеты в музеи, где перекусить и покататься на лодке и откуда можно посмотреть на город сверху. Мы очень надеемся, что за эти три часа вы сможете полюбить Амстердам так же сильно, как и мы!

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеален, если вы приехали в Амстердам первый раз и хотите за несколько часов узнать все его секреты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия пешеходная, но исторический центр Амстердама совсем небольшой, так что сильно устать вы не успеете

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсия заканчивается на площади Дам — в самом сердце города

Возможна оплата банковской картой перед началом экскурсии

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.