Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов
Отправиться в круиз на лодке, насладиться архитектурными шедеврами и увидеть полотна Рубенса
Начало: Амстердам, точное место - по договорённости, 15:00...
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€3950 за человека
Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
25 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки
Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
2 янв в 15:00
21 мар в 15:00
€2550 за человека
Индивидуальный тур по городам Нидерландов на Porsche Cayenne с водной прогулкой в Амстердаме
Посетить Гаагу, Волендам и Делф, побывать в этнодеревне и прокатиться по каналам столицы
Начало: Амстердам, 10:00 (возможна корректировка по догово...
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
