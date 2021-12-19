Все экскурсии и мероприятия во Влиссингене
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€2.5
за 1 чел.
Солнечный поезд Зеландия
Исследуйте Флиссинген на экологически чистом поезде на солнечных батареях
В группе
до undefined чел.
3д 18ч
€8.5
за 1 чел.
Флиссинген: прогулка по городу
Познакомьтесь с историей Флиссингена во время прогулки с местным гидом
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 во Влиссингене – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €2.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Влиссингене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 декабрь, январь и февраль