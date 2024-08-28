3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €267 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€230 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
14 сен в 11:30
17 сен в 11:30
€125 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna28 августа 2024Очень интересный экскурсовод у нас был, Ира. Погуляли с ней по центру Гааги, рассказывала завлекающе по истории города, причём как
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
- ААндрей15 марта 2024Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
- ТТатьяна21 ноября 2023Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
- OOlga26 марта 2023Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
- ЕЕлена27 июня 2022Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
- ННАталья29 января 2020Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
- ККонстантин10 ноября 20171) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по
- ООльга27 июня 201717 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Гааге в сентябре 2024
Сейчас в Гааге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 267. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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