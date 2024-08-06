Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Гааге на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 3.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Гаага. За кулисами королевского города Погрузитесь в атмосферу королевской Гааги, узнайте её тайны и истории, посетите знаковые места и ощутите дух города свободы и права Начало: Обсуждается индивидуально от € 350 за всё до 4 чел. 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка Погрузитесь в атмосферу голландской глубинки с индивидуальной экскурсионной программой. Вас ждут уютные улочки Эдама, рыбацкий поселок Волендам и остров Маркен Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 250 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Два королевских города: Гаага и Делфт Посетите два аристократических города Нидерландов. Узнайте историю Оранских, попробуйте местные деликатесы и насладитесь уникальной архитектурой Начало: Stationsplein 50, 2515 BW Den Haag Расписание: 10.00-18.00 каждый день € 375 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гааги

Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Популярные экскурсии»

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