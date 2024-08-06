3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гаага. За кулисами королевского города
Погрузитесь в атмосферу королевской Гааги, узнайте её тайны и истории, посетите знаковые места и ощутите дух города свободы и права
Начало: Обсуждается индивидуально
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка
Погрузитесь в атмосферу голландской глубинки с индивидуальной экскурсионной программой. Вас ждут уютные улочки Эдама, рыбацкий поселок Волендам и остров Маркен
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два королевских города: Гаага и Делфт
Посетите два аристократических города Нидерландов. Узнайте историю Оранских, попробуйте местные деликатесы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Stationsplein 50, 2515 BW Den Haag
Расписание: 10.00-18.00 каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€375 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Гааге в августе 2024
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