Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гаага изыскана и элегантна. Здесь живет и правит страной новый король Виллем-Александр Оранский, заседает парламент, здесь во Дворце Мира принимаются решения планетарного масштаба и вершатся судьбы преступников, посягнувших на права человека. Это город 🏙️, который хранит память о русской царевне Анне павловне Романовой и великой русской балерине Анне Павловой. Здесь первый бочонок свежей голландской сельди стоит сотни тысяч евро, а прогулка 👣 по королевскому саду не стоит ни цента. Здесь можно встретить настоящего принца и увидеть, как королевская семья едет по улицам в настоящей золотой карете. Здесь бюст Сталина спрятан в телефонную будку, здесь «Метаморфозы» Эшера поражают воображение математической точностью. А еще можно увидеть всю страну в размере 1:25 в Мадюродаме и прогуляться по бесконечно красивому пляжу Схевенинген, пообедать в рыбацкой деревушке или поужинать в роскошном ресторане всемирно известного отеля Des Indes» где до Вас бывали многие знаменитости.