Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Аристократичная Гаага

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Аристократичная Гаага
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €128 за человека

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Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Гаага изыскана и элегантна. Здесь живет и правит страной новый король Виллем-Александр Оранский, заседает парламент, здесь во Дворце Мира принимаются решения планетарного масштаба и вершатся судьбы преступников, посягнувших на права человека. Это город 🏙️, который хранит память о русской царевне Анне павловне Романовой и великой русской балерине Анне Павловой. Здесь первый бочонок свежей голландской сельди стоит сотни тысяч евро, а прогулка 👣 по королевскому саду не стоит ни цента. Здесь можно встретить настоящего принца и увидеть, как королевская семья едет по улицам в настоящей золотой карете. Здесь бюст Сталина спрятан в телефонную будку, здесь «Метаморфозы» Эшера поражают воображение математической точностью. А еще можно увидеть всю страну в размере 1:25 в Мадюродаме и прогуляться по бесконечно красивому пляжу Схевенинген, пообедать в рыбацкой деревушке или поужинать в роскошном ресторане всемирно известного отеля Des Indes» где до Вас бывали многие знаменитости.
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага
Аристократичная Гаага

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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