Обзорные экскурсии в Гааге

Что вас ожидает

Гаага: прогулка по волнам истории

Вы узнаете, как выросшая из графских охотничьих угодий Гаага жила до 19 века, оставаясь официально деревней. Как здесь жили в Средние века, чем была интересна эпоха «тюльпанной лихорадки» и как всего за пару столетий приморская деревушка выросла в величественный город и политический центр Нидерландов.

Визитные карточки города

Вы осмотрите знаменитые министерские здания, архитектурный комплекс Бинненхоф, где заседает правительство, и узнаете историю церемониального Рыцарского зала. Увидите дворцы, принадлежащие королевской семье, и откроете секреты нидерландских монархов. Услышите об известных личностях, которые здесь жили, таинственных подземных тоннелях Старого города и о том, кто является символом города. Прогуляетесь по кварталу небоскребов и зданий в стиле hi-tech, а в колоритном Китайском квартале познакомитесь с гастрономическими предпочтениями гаагцев и «голландцев».

Торговые улицы Гааги

Город, ко всему прочему, является одним из главных шопинг-центров страны. Поэтому история историей, а мимо главных торговых улиц Гааги вы все же не пройдете. Здесь вы увидите эксклюзивные бутики, художественные галереи, антикварные лавки и просто интересные магазины, где сможете купить небанальные сувениры.

После экскурсии вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе. А мы подскажем, чему посвятить остаток дня — продолжить прогулку по Гааге и музеям, пройтись у моря, отправиться в соседний пряничный городок Делфт на трамвае или посетить парк Голландия в миниатюре «Мадуродам».