Обзорные экскурсии в Гааге

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Добро пожаловать в Гаагу!

Познакомиться с историей города-символа имперской Голландии и его главными достопримечательностями

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ж/д вокзале Гааги
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

Артем
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Артем – экскурсионное агентство в Гааге
Политическая столица Нидерландов, место жительства королевской семьи, европейский дипломатический центр и курорт с 200-летней историей — на экскурсии вы откроете все грани элегантной Гааги.

Познакомитесь с ее старинными памятниками и современными кварталами.

Услышите городские легенды и посетите торговую улицу одного из главных шопинг-центров страны.
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!

Что вас ожидает

Гаага: прогулка по волнам истории
Вы узнаете, как выросшая из графских охотничьих угодий Гаага жила до 19 века, оставаясь официально деревней. Как здесь жили в Средние века, чем была интересна эпоха «тюльпанной лихорадки» и как всего за пару столетий приморская деревушка выросла в величественный город и политический центр Нидерландов.

Визитные карточки города
Вы осмотрите знаменитые министерские здания, архитектурный комплекс Бинненхоф, где заседает правительство, и узнаете историю церемониального Рыцарского зала. Увидите дворцы, принадлежащие королевской семье, и откроете секреты нидерландских монархов. Услышите об известных личностях, которые здесь жили, таинственных подземных тоннелях Старого города и о том, кто является символом города. Прогуляетесь по кварталу небоскребов и зданий в стиле hi-tech, а в колоритном Китайском квартале познакомитесь с гастрономическими предпочтениями гаагцев и «голландцев».

Торговые улицы Гааги
Город, ко всему прочему, является одним из главных шопинг-центров страны. Поэтому история историей, а мимо главных торговых улиц Гааги вы все же не пройдете. Здесь вы увидите эксклюзивные бутики, художественные галереи, антикварные лавки и просто интересные магазины, где сможете купить небанальные сувениры.

После экскурсии вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе. А мы подскажем, чему посвятить остаток дня — продолжить прогулку по Гааге и музеям, пройтись у моря, отправиться в соседний пряничный городок Делфт на трамвае или посетить парк Голландия в миниатюре «Мадуродам».

Организационные детали

  • Трансфер до Гааги, еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Вы можете приехать из Амстердама на поезде (23 евро/человека) или заказать у нас трансфер (250 евро/группу до 5 человек)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!
Добро пожаловать в Гаагу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на ж/д вокзале Гааги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артем
Артем
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Забудьте все, что вы знали об экскурсиях. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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