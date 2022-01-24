Эшер во дворце

Посмотрите постоянную экспозицию всемирно известного голландского художника М.С. Эшера

4.8
157 отзывов
В группе
Эшер во дворце
Эшер во дворце
Эшер во дворце
Эшер во дворце
Эшер во дворце
Эшер во дворце
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Вы должны увидеть это, чтобы поверить этой выставке, посвященной М. С. Эшеру. Бесконечные лестницы, невозможные зиккураты и метаморфизированные животные изобилуют этой коллекцией гравюр. Прогуляйтесь по извилистым произведениям, покорившим мир штурмом, в бывшем Зимнем дворце королевы-матери Эммы в Гааге.

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