Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы должны увидеть это, чтобы поверить этой выставке, посвященной М. С. Эшеру. Бесконечные лестницы, невозможные зиккураты и метаморфизированные животные изобилуют этой коллекцией гравюр. Прогуляйтесь по извилистым произведениям, покорившим мир штурмом, в бывшем Зимнем дворце королевы-матери Эммы в Гааге.
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.