Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите Нидерланды вдоль и поперек в тематическом парке миниатюр Мадюродам
Познакомьтесь с типичными голландскими пейзажами, такими как польдеры, дамбы, мельницы и каналы
Попробуйте поднять собственный вес в сырном эквиваленте, совсем как продавец сырного рынка в Алкмаре
Взгляните на миниатюрные модели кораблей, самолетов и знаменитых зданий
Оставайтесь в парке сколько душе угодно или осмотрите все миниатюры всего за 2 часа
Откройте для себя достопримечательности и наследие Голландии в Мадуродаме, всемирно известном своей образцовой деревней, Нидерланды в миниатюре. Парк состоит из 338 миниатюр, а также цветов, цветущих с апреля по октябрь. Наслаждайтесь интерактивными мероприятиями и двумя игровыми площадками.
Посетите Маленький Амстердам, взгляните на здание парламента в Гааге или посмотрите, как выглядит настоящий голландский сырный рынок. Все построено в масштабе 1:25, включая миниатюрные поезда, лодки и движущиеся автомобили.
Посетите крытые достопримечательности, чтобы узнать больше о богатой истории Голландии. Узнайте о способности голландцев превращать воду в землю. Испытайте воды, угрожающие Нидерландам, в «Водяном волке» и помогите паровому двигателю сохранить Голландию сухой.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в тематический парк Мадюродам
Скан-карта для активации справочных сенсорных экранов
Что не входит
Плата за парковку
Аудиогид
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что парк миниатюр находится под открытым небом, поэтому оденьтесь по погоде
До Гааги можно доехать общественным транспортом от Центрального вокзала Амстердама (менее чем за 1 час на поезде). С расписанием можно ознакомиться на сайте www.ns.nl (имеется англоязычная версия). Если вы путешествуете от центрального вокзала Гааги или станции Holland Spoor, садитесь на трамвай №9. Вам нужно выйти на станции Madurodam
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 229 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
153
4
64
3
9
2
1
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rishabh
14 июня 2021
(Нидерланды)
Приятно видеть произведения искусства и историю Нидерландов. Это поможет вам установить связь со страной. Вдобавок ко всему, это очень красиво, так что вы получаете возможность нажимать на множество фотографий с потрясающим фоном. И есть 5-минутное световое и звуковое шоу в темном зале, которым вы можете насладиться. Все альтернативные шоу на английском и голландском языках.
W
Warren
11 фев 2019
(Нидерланды)
Мы с сыном получили огромное удовольствие. Нам было жаль, что многие интерактивные вещи вокруг парка не работали. Да, зимой используется для обслуживания, но тогда цена не должна быть такой же, как летом, когда (большинство) все работает. Кроме того, в наши дни люди просто не несут сдачи (то есть монеты в один евро), и нет никаких признаков того, что интерактивным вещам нужны дополнительные деньги, поэтому даже если интерактивная вещь работает, у вас может даже не быть денег на это!
A
Apollonia
10 авг 2019
Здесь так много всего, что нужно увидеть и сделать, вам нужно спланировать, чтобы провести большую часть дня. Парковка разумная, 8,50 € на целый день. Это было действительно весело.