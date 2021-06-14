Откройте для себя достопримечательности и наследие Голландии в Мадуродаме, всемирно известном своей образцовой деревней, Нидерланды в миниатюре. Парк состоит из 338 миниатюр, а также цветов, цветущих с апреля по октябрь. Наслаждайтесь интерактивными мероприятиями и двумя игровыми площадками.

Посетите Маленький Амстердам, взгляните на здание парламента в Гааге или посмотрите, как выглядит настоящий голландский сырный рынок. Все построено в масштабе 1:25, включая миниатюрные поезда, лодки и движущиеся автомобили.

Посетите крытые достопримечательности, чтобы узнать больше о богатой истории Голландии. Узнайте о способности голландцев превращать воду в землю. Испытайте воды, угрожающие Нидерландам, в «Водяном волке» и помогите паровому двигателю сохранить Голландию сухой.