Отправляйтесь в этот специально построенный музей в Гааге и откройте для себя всю жизнь (или, по крайней мере, ту, которая вам нужна!). В музее Louwman представлено более 250 удивительных старинных автомобилей, собранных двумя поколениями посетителей. Сумасшедшая машина Лоумана.