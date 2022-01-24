Музей Лоувмана

Старейшая в мире частная коллекция автобусов и легковых автомобилей

4.8
70 отзывов
В группе
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Музей Лоувмана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в этот специально построенный музей в Гааге и откройте для себя всю жизнь (или, по крайней мере, ту, которая вам нужна!). В музее Louwman представлено более 250 удивительных старинных автомобилей, собранных двумя поколениями посетителей. Сумасшедшая машина Лоумана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в музей
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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