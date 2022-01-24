Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в этот специально построенный музей в Гааге и откройте для себя всю жизнь (или, по крайней мере, ту, которая вам нужна!). В музее Louwman представлено более 250 удивительных старинных автомобилей, собранных двумя поколениями посетителей. Сумасшедшая машина Лоумана.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ в музей
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.